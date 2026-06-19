Los científicos plantean un hachazo a la cuota de anchoa y subir un 6% la de jurel en las Rías Baixas

La flota cerquera gallega está estos días concentrada en una única especie: la sardina. Con San Juan a la vuelta de la esquina, la fiesta clave para aprovechar la poca cuota que hay para este recurso, los barcos se preparan para intentar llenar sus bodegas y lograr un alivio en medio de un contexto difícil para el sector, con los precios del combustible altos y los cupos, por lo general, escasos. En ese sentido, para el año puede haber al menos una buena noticia: los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) plantean subir un 6% la cuota de jurel en el caladero al sur de Fisterra, es decir, en las Rías Baixas. Sin embargo, apuntan a un hachazo en la de la de anchoa de casi el 30%.

El órgano asesor de la Comisión Europea para la gestión de los recursos pesqueros publicó este viernes sus primeras recomendaciones de calado para aguas ibéricas. A la espera de saber qué proponen para otras como la merluza, el rape, rapante o cigala, los expertos comenzaron con su advice (recomendación) sobre el jurel, clave para el cerco y el arrastre de litoral, y la anchoa. Ambas en la zona IXa, que se extiende de Fisterra hasta el Golfo de Cádiz.

En el caso del xurelo, el ICES apuesta por establecer un cupo de 59.950 toneladas, lo que supone ese incremento del 6% respecto al total admisible de capturas (TAC) acordado para este 2026. De esta forma, se cortaría con la racha de tres años seguidos descendiendo la cuota (desde 2024). Los científicos, eso sí, insisten en que la gestión de las capturas de jurel del sur, jurel azul y jurel mediterráneo en el marco de un único cupo «impide un control eficaz de los índices de explotación de cada especie y podría dar lugar a la sobreexplotación de cualquiera de ellas».

En lo que va de año, se vendieron en las lonjas de la comunidad 2.453 toneladas de jurel por 5,6 millones de euros, unas cifras muy similares a las que había en 2025 a estas alturas.

En lo que respecta a la anchoa, en este caso afecta al período comprendido entre el 1 de julio este año y el 30 de junio de 2027, además de centrarse la recomendación en la zona considerada como «oeste» en el caladero, entre Fisterra y el Cabo San Vicente en Portugal. El ICES estima que las capturas no deberían superar las 16.323 toneladas, lo que supondrá un tijeretazo al cupo del 28,6% frente a TAC de 22.871 toneladas que se había fijado hasta este verano. Entienden que las capturas son sostenibles, pero que «no se han definido puntos de referencia para el tamaño del stock», es decir, no hay una referencia clara de cuánta población total de la especie hay.