La pertinaz agonía del emblemático pesquero «Cuteta», ex «Golden Touza»: cinco años tirado en Dakar

En su casco de acero todavía se aprecia nítidamente su antigua denominación: Golden Touza. Hoy viste el nombre de Cuteta, que fue el elegido por la compañía que lo adquirió en el año 2017 a la armadora viguesa Chymar. De sus tiempos dorados en el caladero de calamar loligo de Malvinas no queda nada: el pesquero exhibe una imagen ajada, de abandono, con una gruesa capa de verdín asomando en la obra viva. El arrastrero congelador se encuentra ahora amarrado en el puerto de Dakar, en Senegal, abarloado a otras embarcaciones que también pasaron tiempos mejores. Sus datos de posicionamiento satelital no han registrado cambios desde junio de 2021.

El Golden Touza fue construido en las gradas de la desaparecida Factorías Vulcano, entregado en el año 1987. Con 63 metros de eslora por 10 de manga, su primer nombre fue Tierra de Lemos, que cambiaría al de Touza Mar en 1995. Cuando cambió de manos para abanderarse en Angola portaba pabellón español y matrícula de Vigo. De acuerdo a la base de datos de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), el Cuteta todavía consta a nombre del grupo que lo adquirió a Chymar, Crisgunza Construçoes, con domicilio en Luanda.

Imagen de archivo del «Golden Touza», en Vigo / JOSE LORES

Su historial como buque angoleño no ha sido positivo. En el año 2019, como relató entonces FARO, la tripulación denunció a la armadora por meses de impagos. «No hay material como para hacer trabajos, poco más que vigilar que el ancla no se suelte y el motor auxiliar no se apague o dé algún fallo», explicaba Iván Diéguez, responsable de máquinas, en aquel momento de 35 años de edad y un bebé en Galicia que todavía no conocía.

«Teníamos la esperanza de que el barco fuese a reparar a Walvis Bay (Namibia) —apuntaba el capitán, Eugenio, que había abandonado el buque porque tenía una boda, la suya—, porque allí sí hubiesen retenido el barco hasta que pagasen a la tripulación. Esto no lo habría permitido el Gobierno». Iván llegó a España unos días después de contar su situación a este periódico, sin cobrar nada más que «algún anticipo».

Abandono

El Cuteta consta como buque abandonado en los registros de la IMO, con 35 marineros afectados por impagos. Son trabajadores de Angola, Cabo Verde, Cuba y Guinea-Bisáu. «La tripulación no ha recibido sus salarios desde enero de 2021».

«Al parecer, los armadores llegaron a un acuerdo con los marineros para que continuaran trabajando y así pudieran cobrar, y estos aceptaron dicho acuerdo», dice el expediente oficial. «Basándose en este acuerdo entre el armador y los marineros, Angola parece haber dado por resuelto el asunto», aunque la IMO lo mantiene catalogado como «sin resolver».