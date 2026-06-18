Mar propone una cobertura de cese de actividad específico para mariscadoras: «Permitiría una protección más inmediata»

La Consellería do Mar ha presentado a las federaciones gallega y provinciales de cofradías de pescadores una propuesta para impulsar un sistema específico de protección social destinado a las mariscadoras a pie. El objetivo es adaptar las coberturas por cese de actividad a las singularidades de este colectivo, especialmente ante situaciones derivadas de episodios meteorológicos adversos, como los temporales registrados a comienzos de año. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por la directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, explicó que la iniciativa busca dar respuesta a las limitaciones del actual sistema de protección social, diseñado con carácter general para trabajadores autónomos de actividades desarrolladas en tierra.

«Damos un paso al frente, a pesar de que las competencias de la Xunta en materia de marisqueo se limitan a la gestión de los recursos marinos y de su explotación productiva, pero que surge de nuestra profunda preocupación por la situación de las profesionales del sector, por consecuencia del impacto que generaron en su actividad los temporales del pasado invierno», señaló Villaverde este viernes en Ames.

La parada temporal provocada por las intensas lluvias y la bajada de salinidad puso de manifiesto, según la Consellería, que el actual mecanismo de cese no contempla adecuadamente la realidad del marisqueo, una actividad condicionada por ciclos naturales y ambientales difíciles de prever. Para cubrir esta carencia, el departamento autonómico encargó una propuesta técnica a dos catedráticos especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña. El documento plantea un sistema específico de protección para las mariscadoras al amparo de las excepciones previstas en la Ley 47/2015 para actividades marítimo-pesqueras con características singulares.

En detalle

Entre las medidas más destacadas, el estudio contempla mejoras tanto en la modalidad común como en la extraordinaria de protección por cese de actividad. También propone que las prestaciones sean compatibles con la realización de otras tareas necesarias para el mantenimiento del marisqueo durante los períodos de paralización de la extracción. La propuesta incorpora además una hoja de ruta con los cambios normativos necesarios para su implantación, con el fin de facilitar su eventual adopción por parte de la Administración competente, que corresponde al Gobierno central a través de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina.

Villaverde defendió que la aplicación de este modelo «permitiría ofrecer una protección más inmediata, continua y adaptada a las necesidades reales de las mariscadoras, reducir los períodos de desprotección, reforzar la igualdad de género, contribuir a la estabilidad socioeconómica de las zonas costeras gallegas, favorecer la continuidad de la actividad marisquera, evitar el abandono profesional e impulsar el relevo generacional en un sector estratégico para el litoral gallego».

Noticias relacionadas

La conselleira expresó su confianza en que el nuevo sistema pueda convertirse en un avance significativo para el marisqueo gallego y apeló a la colaboración de todas las administraciones y entidades implicadas para hacer realidad una protección social «más justa y eficaz» para este colectivo.