Balance en Vigo de 18 años de la Operación Atalanta: intervención en 571 ataques y 177 piratas apresados

La Operación Atalanta ha intervenido en 571 actos de piratería desde su creación en 2008, ha participado directamente en 186 de ellos y ha transferido 177 piratas a las autoridades competentes, ha asegurado este jueves en Vigo su comandante, el vicealmirante español Ignacio Villanueva. El máximo responsable de la operación europea encargada de la seguridad marítima en el Océano Índico ha ofrecido hoy en la Zona Franca de Vigo una conferencia sobre la misión, que encabeza desde 2023.

En este sentido, ha recordado que en 2008 había cerca de 150 ataques piratas anuales a los buques que circulaban por la zona, frente a las costas de Somalia, que en 2013 pasaron prácticamente a cero y que volvieron a resurgir en 2023, tras lo que experimentan ahora un aumento, con tres barcos secuestrados actualmente. «Están surgiendo otra vez por la imposibilidad del Gobierno de Somalia para ejercer su soberanía en el mar», ha indicado Villanueva, que dirige un equipo de 120 personas en el cuartel general de Rota (Cádiz), la mitad de ellos españoles y supervisa una fuerza total de 550 que trabajan en el marco de la operación.

Atalanta no solo desbarata las operaciones de piratería, sino que también recoge pruebas y evidencias para presentar a la fiscalía de Seychelles, estado al que entregan habitualmente a los piratas, si ningún otro país reclama la jurisdicción. El vicealmirante ha indicado que las laboras de Atalanta han ido aumentando desde 2008 y que actualmente, además de la lucha contra la piratería, protege a los barcos del Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la ONU, lucha contra el contrabando de armas y drogas y controla la pesca irregular no declarada.

Asimismo, vigila a la llamada «flota fantasma» rusa, aprovecha sinergias con otras misiones de la UE y mantiene una «crucial» presencia europea estratégica en la zona. Respecto a la seguridad de los barcos del PAM, ha señalado que en 2025 Atalanta protegió a 28 buques, permitiendo con ello la entrega de más de 3.884.000 toneladas de alimentos a Somalia, y que, desde su creación, la operación de la Unión Europea ha protegido a cerca de 2.000 embarcaciones del programa de Naciones Unidas en la región.

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«Atalanta es una operación de éxito, de orgullo, en la que España es el país que más carne ha puesto en el asador», ha asegurado al tiempo que ha destacado que «el apoyo de la sociedad civil es lo que más motiva a un militar, que sus compatriotas les apoyen». A la conferencia de Villanueva han asistido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el delegado de la Zona Franca, David Regades, y la tercera teniente de alcalde de la ciudad y exministra de Agricultura, Elena Espinosa.