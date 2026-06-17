Natalia Botana Rey toma posesión como presidenta de Portos de Galicia

Natalia Botana Rey tomó posesión este miércoles como nueva presidenta de Portos de Galicia en un acto presidido por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y celebrado en el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela. Botana releva en el cargo a José Antonio Álvarez Vidal, recientemente nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Durante su intervención, la nueva responsable del ente público ratificó su vocación de «servidora pública» y comprometió su trabajo en beneficio de «todos los sectores de la economía azul».

La nueva presidenta de Portos de Galicia tendió la mano para mantener «un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones compartidas a los retos que depara el presente y el futuro de Galicia, que conecta con el mar a través de los puertos». Nacida en Vigo en 1969, Natalia Botana es licenciada en Veterinaria y ocupaba desde enero de 2021 el puesto de directora territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra. Cuenta con una amplia trayectoria en la Administración pública gallega, en la que ingresó en el año 2000, y ha desempeñado responsabilidades como jefa del Servicio de Control de Riesgos Ambientales, además de diversos cargos como inspectora veterinaria oficial.

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Botana también trabajó en Bruselas, en la unidad de gestión de datos y acciones estructurales para Irlanda, España, Francia, Portugal y Reino Unido en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, DG MARE. Asimismo, representó a las comunidades autónomas en el comité europeo de la cadena alimentaria en la capital comunitaria.