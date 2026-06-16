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Pescar en las antípodas: la oferta de trabajo para formar parte del último «superarrastrero» fabricado por el naval gallego

La armadora neozelandesa Talley's Limited busca tripulantes para el «Voyager», el buque de 79 metros que construye Nodosa Shipyard

La botadura del «Voyager», el «superarrastrero» de Nodosa para Talley's Limited.

La botadura del «Voyager», el «superarrastrero» de Nodosa para Talley's Limited. / Nodosa

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

El pasado 18 de mayo Nodosa Shipyard realizó la botadura del Voyager, el superarrastrero encargado por la armadora neozelandesa Talley's Limited. El astillero de Marín realizó la maniobra sin contratiempos y dio con ello el pistoletazo de salida a la última etapa de fabricación del buque de 79 metros de eslora por 15,5 de manga. Tanto, que la empresa armadora ya se ha puesto manos a la obra para buscar una tripulación para su nueva embarcación. «Si buscas algo más que un trabajo de 9 a 5 y quieres formar parte de algo especial desde el primer día, nos gustaría saber de ti», apunta Talley's.

A través de una oferta colgada en su página web y difundida en sus redes sociales, la firma de Nueva Zelanda busca cubrir diferentes puestos a bordo del Voyager, que «representa la próxima generación de la pesca en alta mar y una inversión significativa» para Talley's.

Para cuando el buque llegue al país en 2027, la armadora quiere cubrir una serie de puestos abiertos que van desde primeros y segundos oficiales a contramaestres, jefes de máquinas, diferentes responsables del parque de pesca, cocineros, ayudantes de cocina y, en general, personal de marinería.

La popa del «Voyager» en las instalaciones de Nodosa Shipyard en Marín.

La popa del «Voyager» en las instalaciones de Nodosa Shipyard en Marín. / Nodosa

Aunque no menciona qué condiciones ofrecen más allá de «excelentes oportunidades de ahorro e ingresos», la empresa de Oceanía destaca la posibilidad de períodos prolongados de licencia; el alojamiento en camarotes recién amueblados con baño privado, televisión y sofá de cuero, así como amplios espacios comunes como comedor, salón y áreas recreativas. Además, recuerda que el buque de última generación contará también con un gimnasio totalmente equipado con máquina de remo, bicicleta estática y pesas, o que la tripulación podrá disfrutar de comidas preparadas por el chef. Talley's también informó que con el Voyager desplegarán una formación continua y desarrollo profesional.

«Al igual que todos los buques de Talley's, el Voyager te ofrecerá la oportunidad de desarrollar tus habilidades, avanzar en tu carrera profesional y formar parte de una tripulación muy unida a bordo del buque pesquero-fábrica más nuevo de Nueva Zelanda», explica la compañía.

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Por el momento, la empresa busca interesados en forma parte de la tripulación de un barco, ya que el proceso «comenzará cuando se acerque la fecha de llegada del buque a Nueva Zelanda». «Esta es tu oportunidad de formar parte del proyecto desde el principio y contribuir a dar forma a la próxima generación de operaciones de pesca en alta mar de Talley's», insiste la armadora.

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