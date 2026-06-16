Una campaña para luchar contra los accidentes mortales en la pesca: son 10 veces más frecuentes que en la media del mercado laboral

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cnsst) ha lanzado la campaña En el mar, cada detalle cuenta con el objetivo de reforzar la prevención de riesgos en el sector pesquero, una actividad en la que los accidentes mortales son hasta 10 veces más frecuentes que en el conjunto del mercado laboral.

Según el Cnsst, en España unas 40.000 personas trabajan en la pesca, un sector formado principalmente por hombres de entre 50 y 59 años que ejercen como tripulantes, patrones y trabajadores de cubierta y máquinas. Las mujeres representan alrededor del 16% del empleo frente al 46% de media en otras actividades.

La iniciativa pone el foco en los riesgos más graves a bordo, como atrapamientos durante maniobras con artes de pesca y maquinaria, golpes, caídas en cubierta o peligros vinculados a las operaciones diarias. También aborda la seguridad marítima, con recomendaciones sobre la estabilidad del buque, la distribución de la carga, los sistemas de alarma y achique y el mantenimiento de la estanqueidad.

El cartel para la campaña «En el mar, cada detalle cuenta». / INSST

La Cnsst destaca que en la pesca cada decisión puede marcar la diferencia. La campaña está dirigida a trabajadores, empresas armadoras, servicios de prevención y otros agentes del sector. Incluye materiales visuales, infografías y vídeos breves con ejemplos prácticos para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas.

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La difusión cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Dirección General de la Marina Mercante, el Instituto Social de la Marina, comunidades autónomas y organizaciones empresariales y sindicales.