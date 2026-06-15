Vigo reúne a más de 120 expertos internacionales en lípidos marinos en la conferencia «Lipids in the Ocean»

Vigo acoge hasta el miércoles la conferencia internacional «Lipids in the Ocean», un encuentro que reúne a más de 120 especialistas en lípidos marinos, grasas procedentes de ecosistemas acuáticos conocidas por su alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente Omega-3 —EPA y DHA—, compuestos fundamentales para el desarrollo neurológico, la salud cardiovascular y la reducción de procesos inflamatorios.

El congreso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas —CSIC—, a través del Grupo de Química de Productos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas —IIM—, y por el grupo de Acuicultura Marina Sostenible y Biotecnología del Instituto Español de Oceanografía —IEO—. Cuenta además con la colaboración del propio CSIC, a través del IIM y el IEO, y de compañías españolas como Celtaingenieros, AFAMSA, InmunoResolvyx y Cyenitech, junto a las extranjeras ABITEC, de Suecia, y Riasearch, de Portugal.

Con esta cita, Vigo se convierte en punto de encuentro internacional para la investigación básica y aplicada de vanguardia en el ámbito de los lípidos marinos. Las anteriores ediciones de esta conferencia se celebraron en Brest, Francia, en 2018; Aveiro, Portugal, en 2021; y Halifax, Canadá, en 2024.

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«Pretendemos, a través de este encuentro, fomentar el interés por la investigación sobre lípidos marinos, desde los procesos ambientales y la producción primaria hasta las vías de implementación industrial y su aplicación en los consumidores, abarcando todos los organismos marinos, incluyendo animales, plantas, algas y microorganismos», explican Isabel Medina y Santiago Aubourg, presidentes de la conferencia.