El CSIC reúne en Vigo a 120 expertos en lípidos marinos

Vigo acogió este domingo el acto de inauguración de la conferencia internacional Lipids in the Ocean 2026, una cita científica que reunirá a más de 120 especialistas en lípidos marinos, grasas procedentes de ecosistemas acuáticos conocidas por su alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente Omega-3, EPA y DHA.

El encuentro, que a nivel académico comenzará este lunes 15 y se prolongará hasta el miércoles 17, está organizado por el CSIC, a través del Instituto de Investigacións Mariñas y del Instituto Español de Oceanografía.

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El acto se celebró a las 19.30 horas en el Attica 21 Vigo Business & Wellness, con presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la teniente de alcalde, Elena Espinosa; la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González; y la directora del IIM, Beatriz Novoa.