Congreso internacional
El CSIC reúne en Vigo a 120 expertos en lípidos marinos
El encuentro servirá para analizar las grasas procedentes de los ecosistemas acuáticos
Vigo acogió este domingo el acto de inauguración de la conferencia internacional Lipids in the Ocean 2026, una cita científica que reunirá a más de 120 especialistas en lípidos marinos, grasas procedentes de ecosistemas acuáticos conocidas por su alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente Omega-3, EPA y DHA.
El encuentro, que a nivel académico comenzará este lunes 15 y se prolongará hasta el miércoles 17, está organizado por el CSIC, a través del Instituto de Investigacións Mariñas y del Instituto Español de Oceanografía.
El acto se celebró a las 19.30 horas en el Attica 21 Vigo Business & Wellness, con presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la teniente de alcalde, Elena Espinosa; la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González; y la directora del IIM, Beatriz Novoa.
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