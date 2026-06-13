Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho

Los sindicatos vinculados a los efectivos marítimos de vigilancia e inspección en España alegan una escasez de medios y efectivos. Ya sea de la Guardia Civil, de Gardacostas de Galicia o de Vigilancia Aduanera, reclaman una mayor inversión y dotarse de embarcaciones modernas y rápidas. Los tiempos de los presupuestos, licitaciones y construcciones no siempre confluyen con las necesidades urgentes que reclaman los agentes. Una solución más rápida es la de utilización de medios en custodia, es decir, aquellos que han sido incautados y a los que se les da un uso para exprimir sus capacidades al tiempo que se mejora el servicio. Y eso es precisamente lo que hará Aduanas en la ciudad olívica: la Agencia Tributaria incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en Ceuta.

El pasado agosto, un carguero que había recorrido la costa este (primero) y oeste (después) de África fue interceptado cuando navegaba por el estrecho. El Lila Mumbai, de bandera liberiana, había zarpado del puerto emiratí de Al-Fujayrah con destino a Bengasi, Libia, cargado de embarcaciones de diferentes tamaños. Las autoridades españolas le dieron el alto a la altura de Ceuta ante la sospecha de que los barcos serían para uso militar, algo prohibido ante el embargo de armas y equipamiento decretado por la ONU sobre el país del norte africano.

Descarga de las patrulleras incautadas en el «Lila Mumbai» que ahora serán usadas por Aduanas. / Remesa

El carguero de 193 metros de eslora fue llevado a Algeciras, donde las diez embarcaciones se descargaron. Se trata de dos unidades de 38 metros, dos lanchas de desembarco y otras seis patrulleras de menor tamaño, todas ellas aparentemente facturadas por el astillero Grandweld Shipyards, de Dubái. En el costado de los barcos aparecen las siglas TBZ, que según las investigaciones hacen referencia al grupo armado Tariq Ben Zeyad, acusado de cometer crímenes de guerra y otros delitos contra el derecho internacional en Libia. Está vinculado al Ejército Nacional Libio y liderado por Saddam Haftar.

Tras conocer la actuación de las autoridades y el caso de las patrulleras, sindicados como el SIAT (Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria) insistieron sobre la falta de medios y elevaron un escrito reclamando la utilización de esos medios en custodia. Una petición que fue atendida por parte de Aduanas, que incorporará los dos barcos de mayor tamaño para sus operaciones.

Según confirmaron a FARO desde la Agencia Tributaria (AEAT), las dos embarcaciones fueron «adscritas provisionalmente» a Vigilancia Aduanera y «está vinculada al proceso judicial del caso del Lila Mumbai». Sin embargo, también confirmaron que «una se destinará en principio a Galicia, con Vigo como base de referencia, y la otra a Canarias».

La AEAT informa que se trata de embarcaciones de unos 38 metros con casco de aluminio y que, pese a los trámites todavía en marcha, «se prevé el inicio de actividad en el último trimestre del año». Lo harán tras la puesta a punto, pintado y nuevo nombre.

Las fuentes sindicales consultadas añadieron que una de las patrulleras de menor tamaño, de unos 15 metros de eslora, pasarían a formar parte del servició marítimo de la Guardia Civil, que mantiene una feroz batalla frente a los narcos en el sur del país. En lo que respecta a Aduanas, desde la Agencia Tributaria añadieron que «a corto plazo no se prevé incorporar otras embarcaciones de las interceptadas en el Lila Mumbai».