Rueda destaca el papel del Cetmar como referente internacional en economía azul tras 25 años de trayectoria

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este viernes la trayectoria de excelencia y el liderazgo del Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, que a lo largo de sus 25 años de actividad ha contribuido a consolidar a Galicia como referente nacional e internacional en la gestión sostenible de los recursos marinos y en la vanguardia de la economía azul. «Somos una de las referencias en Europa en hacer las cosas bien, en vivir del mar, en que mucha gente tenga en él su medio de vida y en hacerlo de manera sostenible, y el Cetmar tiene mucha responsabilidad en esto», aseguró Rueda durante su participación en la reunión del Patronato y en los actos de conmemoración del aniversario de la institución.

El titular del Ejecutivo gallego, que estuvo acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, agradeció el trabajo de los cerca de 300 profesionales que han pasado por el centro desde su puesta en marcha en 2001. En estos años, el Cetmar ha desarrollado 700 acciones de impacto directo en el sector y cuenta actualmente con 52 proyectos científicos en ejecución. Rueda puso en valor «todos los proyectos de investigación que llevó a cabo durante estos años para mejorar la producción, la limpieza de los mares o hacer una explotación de nuestros recursos de manera sostenible».

El presidente de la Xunta también subrayó la capacidad del Cetmar para traspasar fronteras y convertirse en una voz reconocida en Bruselas, con influencia en las políticas europeas vinculadas al ámbito marítimo y pesquero. «Cuando voy a Bruselas, compruebo que es muy tenido en cuenta por los responsables de pesca de la Comisión, lo consultan para muchas cosas y piden dictámenes; un prestigio que debemos difundir», indicó.

Entre otros hitos, la Fundación forma parte del European Marine Board, participa en la red Nor-Water para la detección y mitigación de contaminantes emergentes y preside el Grupo Técnico de Expertos en Datos para la Ordenación Espacial Marina de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea. Rueda destacó asimismo la proyección global del centro, el único organismo gallego que cuenta con un departamento especializado en cooperación al desarrollo en pesca, marisqueo y acuicultura, con intervenciones en África y América Latina. El Cetmar desarrolla proyectos internacionales orientados a mejorar la vida de comunidades pesqueras en países como Mozambique, Honduras, El Salvador o Namibia, entre otros.

«El Cetmar es el brazo ejecutor de la Xunta en lugares que además son especialmente interesantes para establecer relaciones comerciales, gracias a los trabajos previos de cooperación y transformación de métodos de pesca muy artesanales y poco rentables en formas de actuar mucho más modernas», explicó Rueda.