Nuevo golpe a los furtivos en plena veda del pulpo: Gardacostas incauta 500 cacharros y nasas en las Rías Baixas
La operación se centró en el Baixo Miño y las rías de Vigo y Arousa y se decomisaron también 11 trasmallos: en total, 550 metros de aparejo
En el operativo fueron localizados 139 kilos del cefalópodo y 21,5 kilos de otras especies
El trabajo del Servizo de Gardacostas de Galicia para poner freno a los furtivos en plena veda del pulpo continúa. Los agentes llevaron a cabo un nuevo operativo entre las rías de Vigo y Arousa, así como en la comarca del Baixo Miño, que se saldó con un total de 500 cacharros y nasas incautados, además de 11 trasmallos que sumaban aproximadamente 550 metros de longitud y más de 160 kilos de diversas especies.
Gardacostas informó este viernes de la operación en la que los agentes se centraron en vigilar que se cumple con la veda del pulpo, que comenzó el pasado 1 de mayo y que se extiende hasta el 1 de julio.
En este «nuevo operativo contra el furtivismo», los efectivos del Servizo dependiente de la Consellería do Mar volvieron a detectar una importante presencia de cacharros, el sistema también conocido como alcatruces o cadufos, que si bien es legal en Portugal, donde su uso es muy extendido, no está permitido en aguas gallegas, ya que el pulpo hembra los utilizan para el desove.
Así, los agentes interceptaron un total de 500 cacharros y nasas utilizadas para la captura del cefalópodo rey y centolla, además de 11 los trasmallos. Junto a ello también incautaron 160,5 kilos de pescado y marisco, de los que 139 correspondían a pulpo y otros 21,5 kilos a diferentes especies que presuntamente también habían sido capturados de forma irregular.
Según Gardacostas, que adjuntó varias fotos del operativo en sus cuentas oficiales en redes sociales, todo el marisco localizado fue devuelto al mar.
A finales del pasado mes, el ente que lidera Juan Carlos Codesido interceptó otros 500 aparejos y 214 kilos de producto ilegal en Arousa y Pontevedra, además de 2.500 metros de redes ilegales (50 piezas de miños) y decomisa más de 65 kilos de pescado y marisco en la zona que va de Cabo Silleiro a Mougás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
- La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades
- La familia de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave reclama al Sergas ampliar la rehabilitación
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red