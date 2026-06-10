Un Gran Hermano en la pesca gallega: el «Celtic Bay» y el «Nuevo Golondrina» se suman a la flota del palangre controlada con cámaras

Reforzar la transparencia de la pesca en una muestra de compromiso y buen hacer con la sostenibilidad de los océanos. Con ese objetivo arrancó en 2018 la primera campaña impulsada por la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) para instalar cámaras a bordo de los barcos que conforman su flota, hoy un Gran Hermano que ya se extiende a ocho palangreros y varios arrastreros y cerqueros de la asociación. Los dos últimos integrantes son el Celtic Bay y el Nuevo Golondrina, que a partir de ahora faenarán con dos observadores electrónicos entre sus filas. Una red de cables, dispositivos de almacenamiento y ojos digitales que grabarán el día a día de sus mareas para ratificar que la operativa pesquera se lleva a cabo con todas las garantías y con respeto hacia el medio marino.

El palangrero gallego «Celtic Bay». / MAPA

La nueva inversión de la OPP-8 busca anticiparse al aumento de las exigencias internacionales de vigilancia pesquera, teniendo en cuenta que las organizaciones regionales de pesca (ORP) ya llevan años exigiendo una cobertura mínima de observadores del 5% y es previsible que ese porcentaje se eleve progresivamente. De esta forma, si son 4.000 días efectivos de pesca, al menos 200 deben ser supervisados, preferiblemente por titulados científicos que trabajen a bordo de los buques. «El problema es que la flota del palangre está embarcada cuatro meses y medio o cinco, sobre todo en el Pacífico, y cada vez es más difícil encontrar observadores físicos dispuestos a enrolarse durante periodos tan largos», explica Juan Carlos Martín Fragueiro, director gerente de Opromar.

El palangrero gallego «Nuevo Golondrina». / MAPA

Los observadores electrónicos están siendo validados y reconocidos por cada vez más ORP, como ya ocurrió en el caso de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y próximamente sucederá con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). «Nuestros equipos cumplen todos los estándares», señala Fragueiro, evidenciando que la tecnología «está hoy muy perfeccionada» y permite, entre otras cosas, «determinar la especie capturada o su tamaño, obteniendo casi la misma información que recaban los observadores físicos».

El Celtic Bay y el Nuevo Golondrina son dos palangreros de bandera española de 35 y 39 metros de eslora que desarrollan su actividad en el océano Índico y el Atlántico Sur, respectivamente. «Estas zonas de operación presentan un elevado nivel de exigencia en materia de seguimiento y control de las actividades pesqueras, lo que hace necesario disponer de herramientas tecnológicas que permitan una supervisión eficaz, objetiva y verificable», apuntan los pliegos de la licitación, constatando que «el sistema permitirá la obtención continua de imágenes y registros de las actividades realizadas a bordo, posibilitando su revisión por parte de una entidad acreditada independiente».

En paralelo a esta actuación, Opromar contempla un plan inversor de más de tres millones de euros a ejecutar entre 2026 y 2027, con proyectos centrados en el diseño de un sistema integral que monitorizará las artes de pesca de los barcos para mejorar su eficiencia energética; la automatización de la estiba del cerco; y la instalación de hélices transversales en varios cerqueros para aumentar la seguridad a bordo y reducir el consumo de combustible, disparado como consecuencia del conflicto bélico de Oriente Medio.