Una de cada dos empresas líderes de la cadena de valor del mar vaticina problemas de suministro este año

Las tensiones geopolíticas y el estallido del conflicto en Oriente Medio son la gran amenaza que afrontan los márgenes de la cadena de valor del mar, lastrada por el encarecimiento de la energía y una nueva ola de problemas de suministro. Así se desprende del informe El Pulso del Sector de Productos del Mar, elaborado por Aecoc a partir de una encuesta realizada a 51 firmas líderes de la industria pesquera y la gran distribución. El 96,1% de las compañías identifica el aumento de los costes como el principal impacto directo de la inestabilidad internacional y para el 56,9% el mayor reto es que esto no erosione su rentabilidad, mientras el 48% vaticina problemas de abastecimiento de especies o materias primas en 2026. Pese a ello, el sector no se declara pesimista. Ocho de cada diez empresas esperan crecer o mantenerse estables este ejercicio, en la mayor parte de los casos con alzas previstas en el valor de sus ventas (58,9%) y en el volumen comercializado (47%).

Esas son, grosso modo, las conclusiones del último estudio encargado por la Asociación Española de Codificación Comercial y presentado este miércoles en una rueda de prensa online organizada con los medios. Pero también hay otros datos que llaman la atención, como que la mitad de los directivos entrevistados cree que el crecimiento de su empresa vendrá de las exportaciones, fundamentalmente a países de la Unión Europea y el Reino Unido (el 36,1%).

Además de notar ya el incremento de los costes, algunas firmas referentes de la cadena de valor del mar también están sintiendo retrasos en la cadena de suministro (35,3%), dificultades para exportar (13,7%) y volatilidad en la demanda (9,8%), como consecuencia del actual contexto geopolítico.

Los principales retos para este año que señalan las empresas pasan, además de por salvaguardar su rentabilidad, por hacer frente al encarecimiento de la energía y de las materias primas (49%), asegurar el suministro y la disponibilidad de producto (ídem), el absentismo laboral (33%) y anticiparse a los cambios del consumidor (31,4%), así como adaptarse a las tendencias del mercado (29,4%) y digitalizar sus compañías e incorporar la inteligencia artificial en los procesos (15,7%).