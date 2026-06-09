El pesquero gallego «Pepe Barreiro» queda encallado tras un incidente subiendo a la grada del astillero J. M. Armada

El arrastrero gallego Pepe Barreiro ha quedado encallado este martes durante una maniobra para subirlo a la grada del astillero J. M. Armada, antes conocido como Astilleros y Varaderos Montenegro. Según fuentes portuarias consultadas por FARO, el incidente se produjo por un «problema mecánico» cuando el buque estaba en el carro de varada, el sistema que permite extraerlo del agua para acometer trabajos de reparación o mantenimiento. Por parte de la empresa confirman que el problema se dio con la rotura del pantoque, la cama sobre la que reposaba el barco, y que no se produjeron daños personales ni derrames de ningún tipo.

El buque navegó esta mañana hacia la atarazana, que iba a realizar el mantenimiento anual. Sin embargo, el pesquero se venció en plena operación, quedando escorado en la rampa cuando todavía se encontraba en el mar. Y con la bajada de la marea así se quedó, con la popa próxima al agua y el casco ladeado a estribor. Se trata de un barco habitual del puerto de Vigo, construido en 2003, que cuenta con casi 38 metros de eslora y desde hace años porta bandera francesa.

El incidente obligó a detener las maniobras y a evaluar el estado del arrastrero antes de intentar corregir su posición. «Será necesaria una grúa y el operativo no se realizará hasta mañana», indican fuentes portuarias, que explican que será necesario esperar a que suba la marea «para volver a moverlo o sacarlo», haciendo constar que Capitanía Marítima está siguiendo la situación y que «se ha inspeccionado el casco de la embarcación y está en buen estado».

El arrastrero «Pepe Barreiro», encallado en las inmediaciones del astillero J. M. Armada. / FdV

Desde J. M. Armada indican que ya se dio parte a los seguros y que se está analizando cómo levantarlo. El accidente tuvo lugar en un momento de alta carga de trabajo para la empresa, con varios barcos en sus vías o a punto de llegar para sus varadas, como fue el caso del Pepe Barreiro.

Estos trabajos de varada son habituales en astilleros y varaderos para realizar inspecciones, reparaciones en el casco, trabajos de pintura o mantenimiento general. Requieren colocar el barco de forma equilibrada sobre el carro o cuna de apoyo antes de sacarlo completamente del agua, por lo que cualquier desajuste en el reparto de pesos puede provocar una escora.

El accidente recuerda al sucedido en 2019 en el varadero de Lazareto, en la dársena coruñesa de Oza. Entonces otro barco francés, el Lumian, se salió de las cuñas de madera que lo sujetaban y volcó hacia babor. Todo fue captado en un vídeo que se hizo viral.