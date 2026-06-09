España comprometió ya 717 millones de los fondos pesqueros europeos, casi el 50%
Se han ejecutado y abonado más de 470 millones de euros en proyectos de todo el país
Galicia movilizó más de 236 millones desde que comenzó el fondo en 2021 para financiar 2.171 proyectos
R. V.
España ha comprometido ya más de 717 millones de euros del programa del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), lo que supone el 47,5% de los recursos previstos para el periodo 2021-2027 y confirma el buen ritmo de ejecución de un instrumento clave para la modernización y sostenibilidad del sector pesquero y acuícola.
Durante la IV sesión del Comité de Seguimiento del Fempa, celebrada en Alicante, la directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Aurora de Blas, destacó que ya se han convocado ayudas por 877 millones de euros y comprometido más de 717 millones en más de 17.000 expedientes. Además, se han ejecutado y abonado más de 470 millones de euros, mientras que se han declarado a la Comisión Europea más de 331 millones de gasto público.
En este contexto, Galicia volvió a situarse como la comunidad autónoma con mayor peso dentro del programa, al concentrar más de 366 millones de euros, el 32,7% del total asignado a España. La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, señaló que la Xunta cerró el último ejercicio con un nivel de certificación del 105% respecto al objetivo anual, gracias a una ejecución cercana a los 65 millones de euros que garantiza el cumplimiento de la regla N+3 y evita la pérdida de fondos europeos.
La comunidad gallega mantiene ya comprometido el 49% de los recursos asignados para todo el periodo y ha movilizado desde 2021 un total de 236 millones de euros para financiar 2.171 proyectos vinculados a la modernización y sostenibilidad del litoral.
Durante el encuentro, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, presentó además los avances de Lonxas Galegas 4.0, una iniciativa dotada con cerca de cinco millones de euros que permitirá que todas las lonjas gallegas operen con tecnología avanzada. El proyecto, del que ya se benefician 53 lonjas y 68 cofradías, impulsa la digitalización del sector mediante la automatización de procesos, la mejora de la trazabilidad de los productos y la implantación de subastas telemáticas en tiempo real.
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