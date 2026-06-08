La mitad de los españoles no descarta comprar atún pescado por marineros explotados

La mayor parte de los consumidores españoles no castigaría la precariedad laboral de la flota atunera, por ejemplo de la asiática, denunciada repetidas veces por las ONG del mar por los múltiples abusos que comete. Elegiría su producto aunque supiese que ha sido capturado por marineros malpagados o que soportan asfixiantes jornadas de 12 o más horas al día.

Es, seguramente, la conclusión más preocupante del estudio Qué sabemos de lo que comemos del mar, elaborado por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) en el marco de su campaña de concienciación Hands for the Oceans, dirigida a promover la sostenibilidad integral de la pesca. Según el informe, el 14% de las personas encuestadas diría sí al atún pescado por barcos en los que predominan las malas condiciones de trabajo, aunque lo supiese, mientras que un 19,7% lo haría dependiendo del precio y un 19,2% en función de la calidad del producto.

En total, casi un 53% de los consumidores no cambiaría de referencia de atún a pesar de saber que sus productores promueven prácticas incompatibles con el empleo digno. Importa en muchos casos más que sea barato y que esté bueno. O que al menos luzca bien, que tenga buena pinta.

«Cada decisión de compra tiene un impacto en la forma en que se produce, se captura y se comercializa lo que llega a nuestra mesa», advierte el director gerente de Opagac, Julio Morón. «No podemos hablar de sostenibilidad oceánica si no hablamos también de las personas que trabajan en el mar», remarca, recordando que «la transparencia y la trazabilidad son esenciales para que el consumidor pueda distinguir entre modelos pesqueros responsables y aquellos que operan con menores garantías sociales».

En este sentido, el 72,1% de los españoles considera que el consumidor no tiene suficiente información sobre el origen del pescado que compra o no está seguro de que la tenga, frente a un 27,9% que cree que sí la tiene.