Grupo Iberconsa se incorpora al Clúster Alimentario de Galicia para reforzar su apuesta por la innovación y la sostenibilidad alimentaria

Grupo Iberconsa ha formalizado su incorporación al Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), la organización que reúne a empresas, centros de investigación e innovación y otros agentes vinculados al sector alimentario gallego con el objetivo de impulsar su competitividad, sostenibilidad e internacionalización. Con esta adhesión, la compañía pasa a formar parte de una red de colaboración orientada a promover el desarrollo de proyectos conjuntos, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio en uno de los sectores estratégicos para la economía gallega.

Clusaga trabaja para fortalecer la posición competitiva de sus asociados mediante iniciativas colaborativas, acceso a información estratégica, impulso de la transformación digital, promoción de la sostenibilidad y apertura a nuevos mercados. Asimismo, desarrolla acciones destinadas a reforzar el posicionamiento de Galicia como referente internacional en alimentación y bebidas de calidad.

Para Iberconsa, la incorporación al clúster supone una oportunidad para avanzar en ámbitos clave para el futuro del sector, como la innovación, la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la internacionalización, al tiempo que refuerza su vinculación con el ecosistema empresarial y tecnológico gallego. «Formar parte de Clusaga nos permite estrechar la colaboración con otras empresas y entidades de referencia de la industria alimentaria gallega, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de crecimiento conjunto. Creemos firmemente en el valor de la cooperación para afrontar los retos del sector y seguir impulsando la innovación, la sostenibilidad y la competitividad de nuestras compañías», señala Alberto Encinas, CEO de Iberconsa.

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La adhesión se enmarca en la estrategia de crecimiento y mejora continua de Iberconsa, consolidada como uno de los principales operadores internacionales de productos del mar, con presencia en los principales mercados mundiales y una actividad basada en la integración vertical, la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad. Con su incorporación a Clusaga, Iberconsa refuerza además su compromiso con Galicia y con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial de la comunidad, favoreciendo la generación de conocimiento, la innovación y la creación de valor compartido para toda la cadena alimentaria.