Uno de cada cinco peces capturados en el mundo procede de la pesca ilegal

Uno de cada cinco peces que se capturan en el mundo proviene de la pesca ilegal o irregular, por lo que, cuando acaba en los platos, los consumidores son «cómplices involuntarios de prácticas insostenibles y, a menudo, delictivas» que dañan el bienestar futuro y la sostenibilidad de la Tierra. Naciones Unidas hace esas consideraciones con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, celebrado del pasado viernes.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un concepto amplio que engloba una gran variedad de actividades pesqueras. Ocurre tanto en alta mar como en zonas bajo jurisdicción nacional. Según la ONU, es una de las mayores amenazas para los océanos, ya que afecta a la sostenibilidad de las pesquerías, a los medios de subsistencia de los pescadores y las comunidades costeras, a la protección de los ecosistemas acuáticos y a los consumidores.

En un mundo donde el crecimiento de la población es constante y el hambre un problema persistente, el pescado se ha convertido en un producto esencial para la seguridad alimentaria. Sin embargo, los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar una pesca sostenible se ven amenazados por actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas. Según un informe reciente de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), recogido por Servimedia, más de un tercio de las poblaciones de peces están siendo sobreexplotadas.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada captura millones de toneladas de pescado cada año. Para frenar esta práctica, la meta 4 del Objetivo 14 de La Agenda del Desarrollo Sostenible insta específicamente a la comunidad internacional a «regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no regulada y a las prácticas pesqueras destructivas» para 2020.

Antecedentes

En 2015, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO propuso que se pusiera en marcha una iniciativa para declarar un Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Tras llevar a cabo amplias consultas, se presentó una propuesta a la atención de la 32ª Sesión del Comité de Pesca de la FAO, que apoyó declarar el 5 de junio como Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, coincidiendo con la entrada en vigor del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto. Este acuerdo es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante centrado en combatir esta actividad.