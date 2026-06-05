España inicia la campaña científica clave en el gran banco de Terranova

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pondrá en marcha una nueva edición de la campaña científica Platuxa 2026, destinada a evaluar el estado de los recursos pesqueros demersales de interés comercial en los grandes bancos de Terranova, frente a Canadá. La expedición partirá el próximo domingo desde el puerto de Vigo a bordo del buque oceanográfico Vizconde de Eza, que zarpará de Vigo el 7 de junio.

Los trabajos se desarrollarán desde el 15 de junio en el área de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO, por sus siglas en inglés) y concluirán el 4 de julio. El principal objetivo de la campaña es obtener información científica que permita estimar la abundancia, biomasa y estructura demográfica de las poblaciones pesqueras presentes en aguas internacionales adyacentes a la Zona Económica Exclusiva de Canadá, realizando muestreos hasta una profundidad máxima de 1.500 metros.

Durante la investigación, los científicos recogerán datos sobre capturas, tallas y parámetros biológicos, además de muestras destinadas a estudios de crecimiento y reproducción. También analizarán la cadena trófica y el estado de especies como la platija, el bacalao, el fletán negro, la gallineta, la limanda, el mendo, el granadero y el camarón, entre otras.

El buque oceanográfico «Vizconde de Eza» partiendo de vigo para una campaña en NAFO. / MARTA G. BREA

Asimismo, la campaña permitirá estudiar las comunidades de invertebrados presentes en las capturas y caracterizar distintos parámetros fisicoquímicos del agua. La información obtenida será utilizada por el Consejo Científico de NAFO para la evaluación y gestión sostenible de los recursos pesqueros del noroeste del Atlántico.

La campaña tiene una especial relevancia para las pesquerías de arrastre de fondo de la zona, ya que proporciona datos independientes de la actividad pesquera comercial, fundamentales para una correcta gestión de las poblaciones de peces y la conservación del ecosistema marino.

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Platuxa 2026 está organizada por el programa de Pesquerías Lejanas del Centro Oceanográfico de Vigo y constituye la trigésimo primera edición de una serie de campañas que se desarrolla de forma ininterrumpida desde 1995. Además, forma parte del Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de Datos del sector pesquero español y cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).