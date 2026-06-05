La armadora Moradiña niega actividades de pesca ilegal como denunció el Gobierno argentino

La empresa Moradiña S.L. Buques y Congeladores niega la acusación formulada la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, de prácticas de pesca ilegal. Al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 que regula el Derecho de Rectificación, reproducimos el siguiente texto enviado por la armadora:

“Es falso que el buque “Playa da Cativa” haya realizado actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales de la República de Argentina. La realidad es que el buque se encontraba en todo momento navegando y operando estrictamente en aguas internacionales, más allá de la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, donde la actividad pesquera está amparada por el principio de libertad de navegación y pesca en alta mar conforme al derecho internacional.

Asimismo, se aclara que las autoridades marítimas argentinas no han cursado ninguna llamada o advertencia o similar al buque “Playa da Cativa”, ni apercibimiento formal o sanción alguna contra el buque por infracción de su soberanía marítima.

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El Centro de Seguimiento de Pesca, adscrito a la Secretaría General de Pesca Marítima española, recibe de forma permanente los mensajes de posición y actividad procedente de nuestro buque, evidenciando que no se ha producido actividad alguna del “Playa da Cativa” en la ZEE argentina en los términos que se refieren las publicaciones citadas. En todo momento la actividad del buque se ciñe estrictamente a la autorización expedida por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, ajustando su actividad a las aguas para las que se expide la autorización y a las condiciones establecidas en la misma”.