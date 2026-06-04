Las familias del «Pitanxo» insisten en imputar más delitos a Padín y los Nores: «Pedimos más pena»

Los delitos por los que el juez Ismael Moreno propone llevar a juicio a los acusados por el naufragio del Villa de Pitanxo están tipificados en los artículos 142 y 316 del Código Penal. En ellos se expone cuál es el castigo en caso de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, respectivamente. Si ambos conllevaran penas de más de 9 años de prisión, el procedimiento judicial a aplicar tendría que ser el denominado ordinario, que es más lento; si no superasen esos 9 años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que ha de conducirse por la vía abreviada. Que es la elegida por el magistrado y que rechazan familiares de las víctimas.

Así lo ha reiterado esta tarde su portavoz, María José de Pazo, un día después de conocer el escrito del Ministerio Fiscal, que ha solicitado precisamente 9 años de cárcel para Juan Enrique Padín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, además de su inhabilitación para ejercer la profesión de patrón y dirigir empresas pesqueras, respectivamente. «Respecto a la pena, nosotros pedimos más», ha declarado a los medios.

La única manera de sobrepasar ese umbral de los 9 años es que haya una ampliación de los delitos por los que juzgar a los hoy investigados, y familiares han recurrido, de hecho, para agravar las imputaciones delito de homicidio con dolo eventual, es decir, que se actuó sabiendo que lo que sucedió era algo probable. Las distintas peticiones formuladas en este sentido han sido desestimadas por la Audiencia Nacional y recurridas a continuación al Supremo.

Sobre el propio contenido del escrito de acusación, María José de Pazo ha destacado que «las familias lo valoramos con un paso más hacia el juicio, que es lo que estamos esperando», y ha incidido en que "la Fiscalía reconoce los hechos que venimos reiterando durante estos años». «También hace referencia a las conclusiones de los informes periciales que ambos concluyen como causa de hundimiento la maniobra de Juan Padin y reconoce como veraz el testimonio» del marinero superviviente Samuel Koufie.