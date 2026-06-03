Fiscalía arma el «caso Pitanxo» contra Padín y los Nores con el «desprecio por la vida» de los marineros: «Intentaron trepar por el casco»

En el juicio oral por el caso Villa de Pitanxo, y si prosperan las pretensiones del Ministerio Fiscal, comparecerán tripulantes de los pesqueros Playa Menduiña Dos y Río Caxil. Aquella noche del 15 de febrero de 2022, cuando al arrastrero de Grupo Nores se lo tragó el mar con 24 personas a bordo, en ningún puente de mando de la flota que operaba en las proximidades de la zona del naufragio se recibió el SOS que el capitán Juan Enrique Padín dijo haber emitido. «Cuando llegamos —expone a FARO el marinero de uno de los buques que acudió al rescate— solo vimos cuerpos, cadáveres, junto a la balsa. Él [por Padín] estaba seco. Nos dijo que el resto de la gente estaba en la otra balsa. Y la otra balsa estaba vacía. En los cuerpos vimos que habían intentado trepar por el casco, tenían falanges arrancadas».

Está deseando ir a declarar. Y no por querer recrear aquellas imágenes, sino «para ayudar». «Cuanto más tiempo pase los recuerdos van a ser más difíciles de detallar», apunta. Junto a sus compañeros, y con las mantas que llevaban en los camarotes, tuvieron que amortajar a los marineros del Pitanxo. De vez en cuando pregunta por el juicio. «¿Se sabe algo?».

Y es cierto que no hay fecha todavía, pero el procedimiento avanza al fin. Fiscalía ha entregado este mismo miércoles su escrito de acusación, en el que solicita 9 años de cárcel para Padín, el director general de la armadora (José Antonio Nores Rodríguez) y el responsable de Flota (José Antonio Nores Ortega). Aunque abogados de las familias defendían la concurrencia de dolo en la acusación por homicidio, el Ministerio Público arma su acusación sobre los 21 homicidios por imprudencia grave —en concurso con un delito de lesiones, para el caso del superviviente Samuel Koufie— y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Su escrito, avanzado por EFE, insiste en el «grosero desprecio por la vida» mostrado por los acusados y la compañía armadora, y ha vuelto a recordar que el Villa de Pitanxo, como avanzó FARO en primicia, no tenía que haber estado en la zona donde se fue a pique. Porque, desde marzo de 2018, tenía prohibido faenar en zonas de formación de hielos (o engelamiento), según un certificado expedido por Capitanía Marítima de Vigo. Salió 19 veces a pescar en zona de formación de hielos --los Grandes Bancos de Terranova— después de aquella prohibición. Hasta que fue la última. Sin que ninguna administración competente cruzase datos: Marina Mercante le había vetado para operar en las gélidas aguas de NAFO, pero el Ministerio de Pesca nunca le retiró los permisos para faenar en ellas. El Pitanxo fue diseñado con capacidad para 22 personas a bordo, pero se hundió con 24; los tripulantes Raúl González y Francisco Navarro dormían en la enfermería. Pero de Vigo, como también divulgó FARO en primicia, salieron rumbo a Terranova 25 personas, con un marinero que sería transbordado en alta mar, precisamente, al Río Caxil.

Fiscalía da por buenas también las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que indicó que el Pitanxo había sido sometido a reformas ilegales en su interior para albergar más gasoil y capturas. Más gasoil y más carga en bodega reduce el francobordo de un barco, y por ende su estabilidad, y el Pitanxo ya navegaba sobrecalado. Muy sobrecalado. De acuerdo a los cálculos expresados en este escrito, el buque partió de Vigo con hasta 70 metros cúbicos más de gasoil del que debía, porque en el libro de estabilidad constaba que la capacidad de sus tanques era de menos de 350 m³: esto se traduce en un sobrepeso adicional de al menos 50 toneladas. En el momento del naufragio, entre el gasoil (unos 250 m³) y el pescado congelado, el pesquero cargaba con unas 350 toneladas de peso. La empresa propietaria del buque siempre lo ha negado.

En la noche del naufragio, el 15 de febrero de 2022, durante la maniobra de virada (recogida) del aparejo y con mala mar, tanto el trancanil (tolva de desperdicios) como el desagüe del parque de pesca estaban abiertos porque la intención del capitán, Juan Enrique Padín, era de subir el aparejo y trabajar el pescado, por eso había gente en cubierta y en el parque. Pero estaba tan enterrado el pesquero, y después de haber embarrado las redes en un cúmulo de barro y sedimentos, que el agua empezó a inundar su estructura, sin capacidad para achicarla a igual velocidad a la que devoraba el buque. Padín «no tomó medidas precautorias en el buque ante la posibilidad de una virada en condiciones meteorológicas muy adversas», indica el escrito de Fiscalía; «la virada del arte y las maniobras realizadas para liberar la espichada causaron un incremento del asiento por popa aumentando la inmersión de los puntos de posible inundación». La escora superó los 35º, a babor, y fue ahí cuando reventó el motor principal: las bombas de lubricación se descebaron, el Wärtsilä se quedó seco y explotó.

La empresa

En cuanto a los armadores, el Ministerio Público les responsabiliza no haber cumplido con exigencias de seguridad como la existencia de una escalera de estribor —sí estaba en los planos, pero no llegó a instalarse—, no haber facilitado instrucciones concretas sobre qué debía hacer cada tripulante en una emergencia y haber dispuesto los trajes de inmersión y chalecos en los camarotes, dificultando su recogida.

Además de los 9 años de prisión que pide la Fiscalía para cada uno de ellos, para el capitán solicita también la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de buque, aunque Padín está jubilado. Es el mismo periodo al que se enfrentan Nores Rodríguez y Nores Ortega, en su caso, para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.

El Ministerio Público solicita periciales para la ratificación de los informes judiciales —el juez instructor, Ismael Moreno, fue determinante para el desarrollo de la misión de búsqueda e inspección del pecio—, el aportado por la Ciaim o la Inspección de Trabajo, clave respecto a las evidencias sobre la realización de los simulacros. Ha pedido asimismo la declaración como testigos de Koufie y del sobrino de Padín, Eduardo Rial.