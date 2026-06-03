Científicos vigueses descubren el primer ejemplar vivo de «estrella cesta» en Galicia, a 33 metros de profundidad en la ría de Arousa

Un hallazgo sin precedentes. A 33 metros de profundidad en la ría de Arousa, en el entorno de la zona de buceo de A Tartaruga, ha sido descubierto el primer ejemplar vivo en aguas gallegas del equinodermo Astrospartus mediterraneus, conocido como gorgoncéfalo o estrella cesta. Se trata de «un ofiuroideo de hábitos crípticos y nocturnos, caracterizado por sus brazos altamente ramificados», señalan los investigadores que han documentado el espécimen, pertenecientes al Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y al Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM). El caso ha sido publicado en la revista PeerJ y «amplía significativamente el límite norte conocido de esta especie», algo que podría estar vinculado al cambio climático y oceanográfico en el Atlántico.

El estudio contempla distintas hipótesis para explicar la presencia en Galicia de este nuevo animal marino, cuya morfología y genética coinciden casi al 100% con las de las poblaciones que habitan en el Mediterráneo, donde en los últimos años ha protagonizado episodios de proliferación que han impactado en la pesca. Entre los principales desencadenantes de su expansión hasta el litoral de la comunidad, los autores apuntan al transporte larvario de la especie, impulsado por las corrientes del sistema de afloramiento del noroeste ibérico; al aumento de la temperatura del mar, lo que situaría estas aguas dentro del rango térmico que tolera la estrella cesta; o a la disponibilidad de hábitats adecuados, esenciales para su asentamiento. Dudan, no obstante, de que se produzca un escenario similar al de la costa este a corto plazo, aunque advierten de que «su eventual establecimiento podría alterar la estructura de las comunidades bentónicas locales».

«Se trata de un registro excepcional que no solo amplía la distribución conocida de la especie, sino que plantea nuevas cuestiones sobre la conectividad entre las poblaciones mediterráneas y atlánticas», expone Bruno Almón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y autor principal del estudio. «Hasta ahora, los registros atlánticos eran escasos y casi siempre basados en ejemplares muertos o capturados accidentalmente. Encontrar un individuo vivo y en buen estado en Galicia es un cambio de escenario», indica por su parte Jacinto Pérez-Dieste, coautor del trabajo.