El Puerto de Vigo alerta del impacto del sistema de control pesquero en su papel estratégico como «despensa de España»

El Puerto de Vigo ha encendido todas las alarmas por los problemas que está generando CATCH IT, el nuevo sistema europeo de validación de certificados de capturas para la importación de productos del mar. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, ha trasladado a Bruselas la «honda preocupación» de la comunidad portuaria y pesquera ante los «retrasos masivos» y los sobrecostes de miles de euros que, según denuncian los operadores, está provocando la herramienta. Una situación que amenaza con agravarse en las próximas semanas.

La desazón no es menor en un puerto que se reivindica como el principal nodo alimentario de la Unión Europea. Por los muelles de la ciudad entran cada año cerca de 900.000 toneladas de pescado y marisco, una cifra superior al consumo anual de proteína marina de todo el país, que por su parte alcanza las 850.000 toneladas.

Para la Autoridad Portuaria, estos datos evidencian el papel estratégico de Vigo como la «gran despensa de España» y uno de los grandes hubs alimentarios del continente. De ahí que la entidad y los principales actores de la industria logística y transformadora hayan remitido ya un escrito a la Secretaría General de Pesca —responsable de la validación de los certificados— y vayan a trasladar pronto otro a la Comisión Europea —encargada del funcionamiento de la aplicación— para exponer los perjuicios que está ocasionando CATCH IT desde su puesta en marcha a principios de este año.

Los operadores reclaman mejoras antes de la llegada del verano y del incremento de las importaciones. Entre las medidas planteadas figuran el refuerzo del personal encargado de las validaciones, la actualización de la herramienta para mejorar su usabilidad y la implantación de campañas de formación en los países de origen, dirigidas a los exportadores que deben expedir los certificados de capturas.

Botana ha llevado también esta preocupación a Bruselas, adonde se ha desplazado esta semana para trasladar personalmente esta problemática, junto con otros asuntos de interés para el puerto vigués.

Las principales quejas de los usuarios apuntan a la falta de recursos humanos y tecnológicos para atender el elevado volumen de importaciones pesqueras que concentra Vigo. A ello se suman deficiencias de formación y comunicación en el uso de la herramienta, tanto por parte de los exportadores como de los importadores, así como la necesidad de unificar criterios entre los inspectores de la Secretaría General de Pesca.