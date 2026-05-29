Consumo
Más de 1.200 «peques» más cerca de los productos del mar
Conxemar Lab cierra su primer ciclo escolar con 1.240 alumnos de 30 centros educativos
Consumieron más de 300 kilos de pescado y marisco en sus talleres de cocina y degustación
Conxemar Lab, la iniciativa educativa interactiva puesta en marcha por Conxemar para acercar el conocimiento del mar y los productos pesqueros a escolares de entre 7 y 11 años, ha recibido a 1.240 alumnos de 30 centros educativos y a 120 docentes en sus primeros cuatro meses de actividad. El balance, presentado coincidiendo con la Semana de la Nutrición impulsada por la FAO, refleja que el 100% de los profesores participantes valoró positivamente la experiencia tras su paso por las instalaciones.
Las actividades desarrolladas incluyeron talleres prácticos de cocinado y degustación, en los que los escolares consumieron más de 300 kilos de productos del mar, entre ellos 162 kilos de langostino, 74 de merluza y 75 de pulpo.
Desde su inauguración, el proyecto ha recibido la visita de representantes institucionales como la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y representantes de la lonja de pescado flamenca. El presidente de Conxemar, Eloy García, destacó que estos primeros meses confirman que «aprender haciendo» es la mejor forma de generar conciencia, interés y hábitos saludables desde la infancia.
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