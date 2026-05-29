Más de 1.200 «peques» más cerca de los productos del mar

Conxemar Lab, la iniciativa educativa interactiva puesta en marcha por Conxemar para acercar el conocimiento del mar y los productos pesqueros a escolares de entre 7 y 11 años, ha recibido a 1.240 alumnos de 30 centros educativos y a 120 docentes en sus primeros cuatro meses de actividad. El balance, presentado coincidiendo con la Semana de la Nutrición impulsada por la FAO, refleja que el 100% de los profesores participantes valoró positivamente la experiencia tras su paso por las instalaciones.

Las actividades desarrolladas incluyeron talleres prácticos de cocinado y degustación, en los que los escolares consumieron más de 300 kilos de productos del mar, entre ellos 162 kilos de langostino, 74 de merluza y 75 de pulpo.

Desde su inauguración, el proyecto ha recibido la visita de representantes institucionales como la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y representantes de la lonja de pescado flamenca. El presidente de Conxemar, Eloy García, destacó que estos primeros meses confirman que «aprender haciendo» es la mejor forma de generar conciencia, interés y hábitos saludables desde la infancia.