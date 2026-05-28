Gardacostas incauta al sur de Vigo 2.500 metros de redes ilegales y decomisa más de 65 kilos de pescado y marisco

Nuevo operativo del Servizo de Gardacostas de Galicia. En este caso, al sur de la Ría de Vigo. Los agentes de la embarcación Valentín Paz Andrade localizaron 50 piezas de miños desplegados de forma ilegal, lo que equivale a 2.500 metros de aparejo. Junto a ello, se incautaron más de 65 kilos de diversas especies.

La actuación de los efectivos de Gardacostas, cuya labor estas semanas está muy centrada en evitar la captura ilegal de pulpo, especie ahora en veda, tuvo lugar en la costa de Oia, entre Cabo Silleiro y Mougás, en el ámbito de actuación que el Servizo denomina como «Ría de Vigo».

Allí los agentes levantaron un acta de presunta infracción en la que fueron incautadas esas 50 piezas miños (cada una de unos 50 metros de largo) y diversas especies. Principalmente fueron 36 kilos pescado, a las que se sumaron 15 kilos de raya y otros 15 de centolla.

Todo el material decomisado fue identificado y, como es habitual, las especies fueron devueltas al mar exceptuando el pescado, que será entregado este viernes a un centro benéfico.

Gardacostas anuncia constantemente este tipo de acciones para intentar acabar con las malas prácticas y, en especial, con el furtivismo. En las últimas fechas el grueso de los esfuerzos está concentrado en vigilar que se cumple con la veda del pulpo, que comenzó oficialmente el pasado 1 de mayo.

Solo hasta el fin de semana pasado el Servizo ya había retirado del mar 783 aparejos ilegales, además de decomisar 666 kilos del cefalópodo en distintos puntos de la costa gallega. Uno de los focos está puesto en los cacharros o alcatruces, arte que se usa mucho en Portugal pero que es ilegal en aguas gallegas.

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En general, y hasta el 18 de mayo, Gardacostas lleva incautados 5.269 kilos de productos del mar, de los que 2.093 al pulpo y 1.333 a erizo.