Conxemar revalida su junta directiva hasta 2030 con Eloy García como presidente

Conxemar celebró este jueves en su sede de Vigo una Asamblea General Extraordinaria en la que, entre otros asuntos incluidos en el orden del día y conforme al procedimiento recogido en los estatutos de la asociación, quedó ratificada la junta directiva que estará al frente de la organización durante los próximos cuatro años.

La Asociación seguirá presidida por Eloy García Alvariza (Galfrío), quien ya asumía el cargo desde su primera elección, en el año 2022. En paralelo, Ruy Andrade (Pereira) y Constante Freire (Buenapesca 97), continuarán desempeñando el cargo de vicepresidente y secretario de la organización, respectivamente.

La Junta Directiva mantiene también la lista actual de dieciséis vocales representantes: Ricardo Fernández (Confremar), Isabel Cañas (Congalsa), José María Rubio (Congelados Gil), Jacinto Rodríguez (Dimarosa), Juan Manuel Freire (Freiremar), José Aller (Frinsa), José Javier Fernández (Froxá), Jorge Escudero (Grupo Nueva Pescanova), Alberto Freire (Iberconsa), Daniel Lorente (La Sirena), Paco García (Mariscos Castellar), Rafael Pauner (Pasapesca), Juan Videla (Pescados Videla), Sofía Puerta (Pescapuerta), Diego Montero (Profand) y Borja Tenorio (Wofco).

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La revalidación de la actual Junta Directiva permitirá a Conxemar dar continuidad a la hoja de ruta marcada en los últimos años, manteniendo su labor de representación y apoyo a las empresas asociadas y reforzando el posicionamiento del sector de productos del mar congelados en el ámbito nacional e internacional.