Iniciativa cultural
Pereira estrena un verso de Miriam Reyes en su histórica valla de Beiramar
La artista gallega, Premio Nacional de Poesía 2025, firma la nueva cita que ilustrará el muro: «A golpes de mar desancóranse as palabras da boca»
La histórica valla de Pereira en la Avenida de Beiramar lucirá este año un nuevo verso: «A golpes de mar desancóranse as palabras da boca». La cita pertenece a la poeta gallega Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, y procede del poema que abre su libro Con.
Con esta incorporación, Reyes se suma a la lista de autores y autoras que han participado en esta iniciativa cultural promovida por Grupo Pereira desde el año 2012, con la que la compañía busca reforzar su vínculo con la cultura gallega y con el mar.
La presentación oficial de la nueva valla tuvo lugar este miércoles a bordo del Argos Pereira, en un acto en el que participaron representantes de la empresa y la propia autora.
«Cada ano buscamos que este valo sexa algo máis que unha intervención visual. Queremos que sexa tamén unha maneira de reivindicar a nosa identidade, a nosa relación co mar e o vínculo de Pereira coa cultura galega. É unha satisfacción contar nesta edición cunha voz tan singular e recoñecida como a de Miriam Reyes», señaló Ruy Andrade, director de comunicación del Grupo Pereira.
Por su parte, Miriam Reyes subrayó el valor simbólico del mar, ligado tanto a la vida orgánica como a la vida interior. La autora destacó también la relación entre el mar y la identidad gallega, incluida su dimensión transatlántica, así como su capacidad para conectar con lo más profundo de uno mismo.
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