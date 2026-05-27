Pereira estrena un verso de Miriam Reyes en su histórica valla de Beiramar

La histórica valla de Pereira en la Avenida de Beiramar lucirá este año un nuevo verso: «A golpes de mar desancóranse as palabras da boca». La cita pertenece a la poeta gallega Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, y procede del poema que abre su libro Con.

Con esta incorporación, Reyes se suma a la lista de autores y autoras que han participado en esta iniciativa cultural promovida por Grupo Pereira desde el año 2012, con la que la compañía busca reforzar su vínculo con la cultura gallega y con el mar.

La presentación oficial de la nueva valla tuvo lugar este miércoles a bordo del Argos Pereira, en un acto en el que participaron representantes de la empresa y la propia autora.

El equipo de Pereira durante la inauguración de su nueva valla en Beiramar. / FdV

«Cada ano buscamos que este valo sexa algo máis que unha intervención visual. Queremos que sexa tamén unha maneira de reivindicar a nosa identidade, a nosa relación co mar e o vínculo de Pereira coa cultura galega. É unha satisfacción contar nesta edición cunha voz tan singular e recoñecida como a de Miriam Reyes», señaló Ruy Andrade, director de comunicación del Grupo Pereira.

Por su parte, Miriam Reyes subrayó el valor simbólico del mar, ligado tanto a la vida orgánica como a la vida interior. La autora destacó también la relación entre el mar y la identidad gallega, incluida su dimensión transatlántica, así como su capacidad para conectar con lo más profundo de uno mismo.