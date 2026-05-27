Formación
Mar reconoce la «limitación» de las prácticas para el relevo en la pesca y vuelve a tirar de fondos europeos para acelerar el embarque de jóvenes
La Xunta lanza una nueva línea de 350.000 euros para facilitar el enrolamiento de los estudiantes y compensar parte del gasto que asumen los armadores
Sufragará por primera vez el coste de los viajes para embarques fuera de España: por ejemplo, los vuelos a Uruguay, Argentina o Irlanda
Vidiña, Pesmar, Pesqueras de Bon y Martínez Pardavila, entre las empresas beneficiadas en la última partida de ayudas, que solo consumió un tercio del presupuesto disponible
Los «días de mar» son el tiempo que un futuro capitán o patrón necesita pasar embarcado, aprendiendo el oficio de la pesca, hasta poder navegar por cuenta propia. Conseguirlos se antoja a veces fácil y otras muchas más complicado de lo que debería, no solo dentro del sector, sino también en la marina mercante. Por ello, la Xunta de Galicia lanzó el año pasado por primera vez una línea para acelerar el enrolamiento de los jóvenes, dotada con 350.000 euros con un apoyo del 70% a cargo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). El Ejecutivo autonómico repetirá este 2026 la misma fórmula, y ahora también costeará los viajes de los alumnos que deban desplazarse fuera de España para incorporarse a sus pesqueros.
Los vuelos a países como Uruguay, Argentina, Irlanda, Ecuador, Chile, Sudáfrica o Namibia, en cuyas aguas opera parte de la flota gallega, podrán ser subvencionados así al calor de esta segunda convocatoria, con la que el departamento que dirige Marta Villaverde pretende ayudar a los estudiantes a completar su capacitación profesional. «Las peculiaridades de la actividad pesquera a bordo de embarcaciones hacen que esta actividad sea percibida como dura, con trabajos pesados y largas temporadas fuera de casa», expone, asegurando que «otra limitación» al relevo generacional es el hecho de que las nuevas generaciones «tengan que hacer prácticas en el mar para completar el ciclo formativo y obtener la titulación náutico-pesquera correspondiente», algo no siempre sencillo.
Además de sufragar los desplazamientos internacionales del alumnado, la Xunta mantendrá este año las tres partidas básicas que ya se financiaban en 2025: la manutención de los jóvenes durante su periodo de embarque, la compra de equipamiento y ropa de trabajo, y los costes asociados a la estancia formativa. De este modo, las armadoras podrán cobrar 33,26 euros por cada estudiante y día en alta mar, 500 euros por alumno para material y ropa laboral, y un 7% adicional sobre el gasto directo subvencionable para cubrir determinados costes indirectos, como gastos administrativos, de suministros o servicios básicos.
«Un sector estratégico para Galicia»
Una de las prioridades del Gobierno gallego es que los futuros titulados «tengan la oportunidad de comprobar cómo es realmente el trabajo a bordo de un buque de pesca y la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad alcanzadas en los últimos años», indica Mar. «La pesca es un sector estratégico para Galicia, tanto desde el punto de vista económico como social», recuerda, haciendo hincapié en la necesidad de «afrontar la problemática del relevo generacional».
Los periodos de embarque deberán estar comprendidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de octubre, por lo que estas ayudas podrán solicitarse con carácter retroactivo. Asimismo, cada buque podrá tener subvencionados hasta dos alumnos por marea.
En la primera edición de la convocatoria se beneficiaron 37 estudiantes y 32 armadoras, a través de 34 ayudas por un importe próximo a los 117.400 euros. La línea también estaba dotada con 350.000 euros, por lo que no llegó a agotarse el crédito disponible. De hecho, solo se consumió un tercio del presupuesto total. Vidiña, Pesmar, Pesqueras de Bon, Pesquera Inter, Febesa, Martínez Pardavila e Hijos o Loiramar fueron algunas de las empresas que recibieron estos apoyos, cuyo 30% restante asume la comunidad autónoma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2