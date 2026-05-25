La Xunta licita por 1,7 millones rutas para promocionar el pescado con «food trucks» hasta 2028

La Consellería do Mar seguirá potenciando la campaña Galicia sabe AMAR para promocionar el consumo de pescado y marisco gallego. Y, de nuevo, volverá a utilizar el formato de las rutas con foodtrucks (o gastronetas) que vigilan las localidades ofreciendo el producto. En este caso, la inversión se sitúa en los 1,7 millones de euros con el objetivo de cubrir hasta 2028.

El departamento que dirige Marta Villaverde lleva tiempo utilizando este tipo de campañas para acercar el pescado a la ciudadanía en un momento en el que su consumo está cayendo. Y además de las gastronetas también se interesó por ampliar estas rutas con camiones, aunque para ello tuvo que afinar las licitaciones: se adjudicó a la tercera, por 1,65 millones de euros, a la empresa catalana Alium (Catala Printing Emotions S.L.).

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En la nueva liticación, Mar apuesta por una «campaña de rutas gastronómicas por Galicia utilizando food trucks en 2026, 2027 y 2028». De nuevo, se apuesta por el uso de cuatro de estas gastronetas. El número mínimo de degustaciones totales será de 500 degustaciones en 2026, 1.000 el año siguiente y otros 500 el último año.