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Xunta y Conxemar refuerzan la promoción de los congelados del mar

Suscriben un nuevo convenio que prevé acciones como ConxemarFest Fish&Hits, Conxemar Tapas, menús degustación, showcookings y el proyecto infantil Conxemar Lab, a desarrollar a lo largo del 2026

Villaverde y García.

Villaverde y García. / FdV

R. V.

Vigo

La Xunta de Galicia y Conxemar renovaron este lunes su colaboración para impulsar la promoción y la comercialización de los productos congelados de la pesca durante 2026. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, Eloy García, firmaron en Santiago de Compostela un convenio institucional dotado con 460.000 euros, aportados a partes iguales por ambas entidades.

El acuerdo busca reforzar el consumo de productos congelados del mar y dar continuidad a la colaboración entre la Administración autonómica y la organización sectorial, una alianza que la Xunta enmarca en su apoyo al crecimiento de la cadena mar-industria. Villaverde destacó que esta cooperación contribuye a consolidar la posición de Galicia como referente tecnológico y gastronómico en el ámbito pesquero y acuícola.

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El convenio incluye distintas acciones promocionales y divulgativas a lo largo del año. Entre ellas figuran menús degustación, showcookings, el certamen musical ConxemarFest Fish&Hits, el concurso Conxemar Tapas y Conxemar Lab, una iniciativa orientada a acercar el mundo de la pesca y los productos congelados a los más pequeños.

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