Alianza
Xunta y Conxemar refuerzan la promoción de los congelados del mar
Suscriben un nuevo convenio que prevé acciones como ConxemarFest Fish&Hits, Conxemar Tapas, menús degustación, showcookings y el proyecto infantil Conxemar Lab, a desarrollar a lo largo del 2026
La Xunta de Galicia y Conxemar renovaron este lunes su colaboración para impulsar la promoción y la comercialización de los productos congelados de la pesca durante 2026. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, Eloy García, firmaron en Santiago de Compostela un convenio institucional dotado con 460.000 euros, aportados a partes iguales por ambas entidades.
El acuerdo busca reforzar el consumo de productos congelados del mar y dar continuidad a la colaboración entre la Administración autonómica y la organización sectorial, una alianza que la Xunta enmarca en su apoyo al crecimiento de la cadena mar-industria. Villaverde destacó que esta cooperación contribuye a consolidar la posición de Galicia como referente tecnológico y gastronómico en el ámbito pesquero y acuícola.
El convenio incluye distintas acciones promocionales y divulgativas a lo largo del año. Entre ellas figuran menús degustación, showcookings, el certamen musical ConxemarFest Fish&Hits, el concurso Conxemar Tapas y Conxemar Lab, una iniciativa orientada a acercar el mundo de la pesca y los productos congelados a los más pequeños.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo