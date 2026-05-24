Rosa Chapela, directora de Cetmar: «Mostramos al mundo todo el saber de tantos años en Galicia y en la gestión pesquera»

El Centro Tecnológico del Mar cumple este 2026 un cuarto de siglo analizando el sector marítimo-pesquero y desarrollando diferentes proyectos para su conservación, en contacto con profesionales y diferentes entidades a nivel internacional. Desde 2024, su directora es Rosa Chapela Pérez, una de las figuras clave en su reconocimiento internacional.

-Cetmar celebra este año su 25 aniversario, ¿cómo nace?

-Cetmar nace por una necesidad. En Galicia había muchísima industria y un montón de conocimiento científico en centros de investigación. Somos la región europea con más industria de pesca y de acuicultura y hay muchísima empresa que necesita una relación con la ciencia. La idea de Cetmar surge para integrar todo ese saber y esas necesidades y para que sea un foco tractor para captar proyectos y financiación en Europa con el fin de desarrollar nuevas capacidades y mejorar la competitividad de las empresas. La gran misión que tenemos es proteger los océanos, conservar los mares y el sector que vive de ellos.

-¿Cómo ha evolucionado el centro a lo largo de este tiempo?

-A nivel de gestión cambió muchísimo. Antes era una gestión más basada en la Administración y ahora es una cogestión en la que se tiene en cuenta al sector y datos basados en ciencia. Es muy importante tener información de todo lo que está pasando en los mares para tomar decisiones políticas. Somos el único centro en Galicia, no sé si también en España, que está especializado en cooperación al desarrollo en países terceros para materia de pesca, cultura y marisqueo. Una de las grandes banderas de Cetmar es la posibilidad de mostrar al mundo todo el saber de tantos años en Galicia y en la gestión pesquera.

-¿Qué retos están todavía pendientes?

-Una línea de trabajo prioritaria, útil y necesaria es la convivencia del turismo en unas rías, como pueden ser las gallegas, donde hay tantas actividades, muchas tradicionales. La UE también lo está promoviendo. Hay que ordenar los espacios marinos para una mayor gestión de la economía azul, dejar espacio para la pesca deportiva y tener en cuenta los tráficos marinos. Un aspecto importante que amenaza al sector es la falta de relevo generacional. Cada vez se solicitan menos permisos para mariscar o ir a la pesca y los armadores no encuentran tripulantes. Antes siempre tenías un familiar marinero, ahora ya nadie habla de eso porque ya no va habiendo.

-Los profesionales señalan al cambio climático y a la contaminación como principales factores que influyen en la desaparición de recursos marinos.

-Es muy fácil decir que es el cambio climático, pero realmente las condiciones ambientales están afectando a la producción del marisco. El clima ha cambiado y cuando vienen las lluvias intensas, se estresa y no produce. Es un problemón. En cuanto a contaminación, Marisa Fernández forma parte del Plan Camgal, un plan de contingencias pionero que tiene la administración con un sistema de identificación y gestión de la contaminación desde la ciencia.

-¿En qué proyectos trabajan actualmente?

-Ahora mismo hay 61 proyectos en marcha, desde grandes dimensiones de medio millón de euros a colaboraciones más pequeñas. Hay temas novedosos, como un interesante proyecto sobre el carbono azul. Uno de los topics interesantes ahora es la cuantificación económica de los espacios marinos, de manera que, si una administración decide poner parques eólicos en una zona, podemos saber cuál sería ese coste para el sector.

-¿Está aprovechando Galicia su potencial en economía azul?

-El potencial es muchísimo, pero se puede exprimir mucho más. De ahí la Estrategia de Economía Azul de Galicia, con la que se descubrió que hay muchos ámbitos que están aún sin explorar. Se está haciendo y el camino es largo.

-¿Hay realmente interés por el sector marítimo?

-Interés hay. A veces, los marineros y mariscadores no saben que estamos trabajando para ellos. El otro día una mariscadora decía que no había interés por lo que le está pasando al marisqueo y le puse ejemplos de proyectos en los que estamos trabajando para intentar mejorar la situación porque sabemos que es dramática. Todo el mundo está poniendo su conocimiento, aun sabiendo que contra la meteorología poco puedes hacer.

-¿Es difícil conseguir fondos?

-Es complicado. Como tenemos que autofinanciarnos, nos presentamos a proyectos que puedan garantizar la viabilidad de Cetmar. Cada vez es más difícil conseguir fondos porque la competencia es brutal. En estos 25 años ha cambiado mucho el panorama. Cuando empezamos, nos presentábamos dos y Cetmar siempre ganaba, ahora se presentan 30. Estamos día a día “echando nasas”. Hay muchos proyectos que son encargo de la Consellería, como el seguimiento del mejillón, pero gran parte del músculo de Cetmar, que es nuestra razón de ser, es la capacidad de contacto que tenemos con el sector y la transferencia de resultados. Eso nos ha dado el enorme reconocimiento que tenemos en Europa. Ya no somos nosotros los que lo pedimos participar en proyectos, ahora ya nos llaman y nos invitan.

-¿Cómo imaginan a Cetmar dentro de otros 25 años?

Noticias relacionadas

-Que siga teniendo esa capacidad de ser un puente entre la ciencia, la administración, las empresas y el sector del mar y que seamos ese referente en el desarrollo de proyectos, consolidando la transferencia de conocimiento orientado a un sector tan complejo como es el del mar. Esa es una de nuestras fortalezas.