Las cofradías gallegas cargan contra la norma de Pesca para obligar el uso de «pingers» para proteger a las marsopas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanzó a consulta una resolución en la que se fija el objetivo de proteger la marsopa común (Phocoena phocoena) protegiéndola de la captura accidental. Para ello, apuesta por el uso de los llamados pingers, los aparatos acústicos que, en teoría, ahuyentan a este tipo de animales de los aparejos o barcos de pesca. En concreto, plantea «establecer la obligación del uso de dispositivos acústicos de disuasión para los buques que faenen con arte de volanta en batimetrías superiores a 80 metros de profundidad en el área crítica de la marsopa común», además de su uso alrededor de Sálvora, las Cíes y Ons. Una medida que desde las cofradías gallegas calculan que alcanzará a cientos de embarcaciones, por lo que se preguntan: «¿Quién puede garantizar que no habrá consecuencias por instalar dispositivos acústicos en las rías en casi 2.000 barcos?».

La Federación Galega de Confrarías de Pescadores ha criticado este sábado la iniciativa, ya que entienden que no se han tenido en cuenta «los resultados de los proyectos científicos en curso». Así, recuerdan que desde los pósitos están trabajando en las iniciativas europeas CIBBRiNA y MarineGuardian, ambos con fecha de finalización prevista para 2029 y que consisten en campañas experimentales con pingers, basadas en observadores físicos a bordo de pequeñas embarcaciones de pesca de enmalle.

«Entendemos que el impacto de las medidas acústicas no es la solución para dispersar a los cetáceos y, por el contrario, nos preocupa enormemente el impacto que pueda tener sobre otras especies de peces como el jurel, la sardina y todo tipo de pelágicos», apunta la federación en un escrito firmado por su presidente, José Antonio Pérez.

«Queremos destacar que nuestro sector siempre colabora, en la medida de sus posibilidades, con organizaciones de investigación en la búsqueda de conocimiento sobre el ecosistema marino y las especies», explican desde los pósitos gallegos, que también estiman que «dado el alcance de los proyectos» sería necesario esperar a sus conclusiones. «Por lo que solo podemos expresar indignación y sorpresa ante esta iniciativa del Ministerio de Pesca», recoge el texto de Pérez.

El también patrón mayor de la cofradía de Ribeira asegura que «la preocupación del sector es máxima» y que en la pesca artesanal la captura accidental de marsopas o cualquier cetáceo «es prácticamente inexistente».