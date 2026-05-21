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Sector pesquero

Argentina detecta «maniobras compatibles con pesca ilegal» del buque «Playa de Galicia», con base en Marín, en sus aguas

Prefectura Naval le achaca «dos ingresos consecutivos» en el espacio marítimo del país, el segundo de ellos con supuestas «velocidades, desplazamientos y maniobras» para una actividad irregular

La institución insiste con su «tolerancia cero» con este tipo de prácticas

Foto del «Playa de Galicia».

Foto del «Playa de Galicia». / FDV

Julio Pérez

Julio Pérez

Vigo

Argentina vuelve a enarbolar su bandera de «tolerancia cero» frente a la pesca ilegal con un nuevo presunto caso de actividad irregular por parte de otro pesquero gallego. La Prefectura Naval del país asegura que ha identificado al pesquero Playa de Galicia, con base en Marín, «realizando maniobras compatibles con actividad de pesca efectiva por arrastre» dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El arrastrero, de 65 metros de eslora y perteneciente a Pesquerías Marinenses (Pesmar) zarpó desde el puerto gallego hasta el área adyacente a la ZEEA el pasado 13 de abril, según relata la institución encargada de la seguridad marítima del país. Allí estuvo operando hasta que cinco días después, el 18 de abril, «realizó dos ingresos consecutivos al espacio marítimo argentino». En la segunda incursión, el análisis de los reportes del posicionamiento satelital de su sistema AIS «evidenció velocidades, desplazamiento y maniobras compatibles con operaciones de pesca efectiva dentro de los espacios marítimos argentinos», denuncia la Prefectura Naval, sin que previamente hubiera algún tipo de comunicación radioeléctrica y reportes del capitán o el representante legal del buque a los Centro de Gestión de Tráfico del país «que justificaran el ingreso a bajas velocidades en espacio marítimo nacional por razones de emergencia, fallas técnicas o fuerza mayor».

La detección se realizó mediante el Sistema Guardacostas, la tecnología de monitoreo satelital y herramientas de análisis electrónico utilizadas por la Autoridad Marítima «para el control permanente de los espacios marítimos argentinos». «El análisis técnico por parte de personal especializado de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre permitió confirmar la presunción de que el buque efectuó maniobras compatibles con actividad extractiva dentro de la ZEEA», señala el comunicado de Prefactura, que incluye un vídeo con la supuesta incursión.

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«En el marco de la política de «tolerancia cero» frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la Prefectura Naval Argentina mantiene la vigilancia permanente sobre el límite marítimo nacional mediante el empleo de medios de superficie y aéreos, sistemas de seguimiento electrónicos, y análisis de comportamientos desarrollados por personal calificado dedicado las 24 horas del día y los 365 días del año al monitoreo», añade, para poder identificar así los movimientos de los pesqueros extranjeros en en inmediaciones de la milla 200. Son «los elementos técnicos de juicio», que posteriormente, a través de la Autoridad de Aplicación en materia pesquera (Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca), «permiten impulsar la acción administrativa, para culminar en la aplicación de graves sanciones previstas por la normativa vigente».

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