El Parlamento Europeo sale en apoyo de la pesca y reclama «zonas prioritarias» para el sector en su batalla contra la eólica marina

Además de un buen tajo de la superficie apta en los cinco polígonos donde se pueden colocar parques eólicos flotantes en Galicia, los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados por el Gobierno en febrero de 2023 desterraron la posibilidad que sí había en el borrador inicial de catalogar estas zonas de «uso prioritario» para la energía offshore frente a otras actividades. Pasaron a considerarse solo áreas «de alto potencial». «Ha sido muy importante contar con la información, con la aportación, con la participación de todos los actores públicos y privados. Venimos trabajando desde el año 2018 sobre la base de la información aportada desde el mejor conocimiento científico del CEDEX, del Instituto Español de Oceanografía, pero también con las comunidades locales que, desde tierra o por el desarrollo de actividades tradicionales en el mar, se sentían particularmente vinculados e interpelados por esta ordenación de espacios marítimos», aseguró la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendiendo que la coexistencia entre actividades era posible.

La pesca lo niega. Fue y sigue siendo el enemigo público número uno del despliegue de los aerogeneradores fuera de tierra. Intentó tumbar los POEM, pero el Tribunal Supremo acabó dando la razón la administración: no hubo «arbitrariedad y desviación de poder» en la elaboración y avaló la «copiosa información» empleada. Tras salir a consulta pública previa la orden con la que se convocarán las primeras subastas de parques eólicos marinos, Plataforma en Defensa de la Pesca y las cofradías exigieron la suspensión inmediata del proceso y un «un blindaje jurídico efectivo de las zonas pesqueras» con el veto a instalaciones de producción de energía en ellas.

El Parlamento Europeo coincide en la necesidad de «reforzar el apoyo a la pesca y considerarla sistemáticamente» a la hora de ordenar el espacio marino con el establecimiento de «una zonificación espacial clara y zonas prioritarias para la pesca», adaptándolas «a los diferentes segmentos de la flota, así como a las cuencas marinas». Que se haga de la mano de «evaluaciones e indicadores científicos y socioeconómicos sólidos» con el fin «de aportar mayor visibilidad y previsibilidad al sector pesquero» a través de «una evaluación obligatoria de los impactos socioeconómicos acumulativos del desplazamiento de la pesca», incluidos los efectos sobre su competitividad, rentabilidad, seguridad en el mar y la renovación generacional a bordo.

Es una de las principales reivindicaciones de la resolución aprobada este miércoles por clara mayoría (518 votos a favor, 31 en contra y 102 abstenciones) que la Eurocámara traslada a la Comisión Europea con la vista puesta en la futura Ley Europea de los Océanos, prevista para finales de año. La institución reconoce la «creciente competencia» en el acceso al espacio marítimo por parte de diversas actividades y refrenda el estatus de la pesca y la acuicultura como «sectores estratégicos para la seguridad y soberanía de la UE» por su papel en la alimentación. Ambas actividades se enfrentan «a varios desafíos», como «la presión derivada del deterioro de los ecosistemas marinos» y «la aplicación desigual» de las medidas de conservación.

Impacto

El texto, cuya ponente es Stéphanie Yon-Courtin, de partido Renaissance liderado por Emmanuel Macron, actual presidente de la República Francesa, considera que los parques eólicos marinos pueden impactar en la pesca «al cambiar la distribución espacial y la abundancia de especies de interés comercial» por las restricciones al paso de la flota. «Si bien se han observado algunos beneficios potenciales para los pescadores, estos solo son relevantes si pueden operar de manera práctica y factible en estas áreas», señala.

El Parlamento Europeo subraya que la planificación del espacio marítimo «debe integrar mejor la pesca y la acuicultura». «Y abordar activamente los desafíos espaciales que les afectan, incluidos los efectos acumulativos de la energía marina», añade, pero también de «las áreas marinas protegidas, el transporte marítimo y las zonas de defensa». Insta a «evitar la marginación progresiva» de la pesca frente al resto y que los parques eólicos «deberían, siempre que sea posible, ubicarse en zonas menos aptas para la pesca».

¿Es posible un enfoque de usos múltiples en el mar? Según la resolución, resulta «muy difícil» implementarlo «para ciertas actividades, en particular cuando se combinan la pesca, la protección de la biodiversidad y la energía renovable». «Se necesita más investigación para evaluar su viabilidad e impacto», recogen los eurodiputados.

Eso no significa que no vean opciones de convivencia. La resolución «acoge con satisfacción los ejemplos exitosos de coubicación de actividades», en referencia al empleo de las infraestructuras eólicas tanto marinas como flotantes para la acuicultura, cultivo de mariscos y algas y la protección de hábitas. Pero insiste en «un mayor intercambio de buenas prácticas y de más investigación, especialmente en relación con el impacto ecológico y el potencial económico». «Los pescadores y la acuicultura no deben ser sacrificados en la planificación especial marítima. La justa coexistencia de actividades es esencial para el futuro de nuestros sectores marítimos, el respeto por los que trabajan en el mar y la salud de nuestros ecosistemas marítimos», señala Yon-Courtin.

La Eurocámara insiste en que los profesionales del sector participen de forma activa en las decisiones sobre gestión marítima y en el diseño y evaluación de las áreas marinas protegidas, con el fin de compatibilizar la actividad económica con la protección ambiental. Apela a reforzar la coordinación entre Estados miembro mediante estrategias comunes por cuencas marítimas y una mayor cooperación con países costeros vecinos no pertenecientes a la UE. El informe reclama igualmente integrar medidas de adaptación al cambio climático en la planificación marítima europea para hacer frente a problemas como la erosión costera, el aumento de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos, las especies invasoras o la contaminación.