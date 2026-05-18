Gardacostas decomisa más de 11 kilómetros de trasmallos y unos 150 kilos de pescado en operativos contra el furtivismo en Galicia, también en Vigo
Los controles se realizaron el 17 de mayo en Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo, con 42 kilos de pulpo, 64 de rape y 36 de raya intervenidos
El Servizo de Gardacostas de Galicia desarrolló el pasado 17 de mayo varios operativos contra el furtivismo y el uso de artes ilegales en distintos puntos del litoral gallego, entre ellos Vigo. Las actuaciones se llevaron a cabo también en Ferrol, Cedeira, Vilaxoán y Portosín.
Durante los controles, los agentes decomisaron 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya, según la información difundida por Gardacostas. Todas las especies intervenidas fueron devueltas al mar.
Además, en el marco de estos dispositivos fueron incautados más de 11 kilómetros de trasmallos, correspondientes a unas 200 piezas, al detectarse su utilización fuera de la normativa vigente.
La Xunta destaca que estos operativos forman parte del refuerzo de la vigilancia contra las artes ilegales y las extracciones no autorizadas en aguas gallegas. En lo que va de año, Gardacostas de Galicia ha intervenido ya 5.269 kilos de productos del mar.
Entre los decomisos acumulados en 2026 sobresalen los de pulpo, con 2.093 kilos, y erizo, con 1.333 kilos. El departamento subraya que continuará intensificando los controles para proteger los recursos marinos y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera en Galicia.
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