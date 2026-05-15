Industria pesquera
Iberconsa celebra en «Capetón» la incorporación a su flota del pesquero «Santa Princesa»
El buque, ex «Vesturvon», tiene 65,5 metros de eslora por 13 de manga
El consejero delegado de Grupo Iberconsa, Alberto Encinas, participó este jueves en los actos de bienvenida oficial del buque pesquero Santa Princesa (ex Vesturvon), renovado en Vigo e incorporado a la actividad extractiva de la compañía en Sudáfrica. Los actos tuvieron lugar en Cape Town (Capetón, como era conocido entre los marineros) y participaron trabajadores de la filial.
El Santa Princesa, como ha divulgado la pesquera, «ya forma parte de nuestra operativa en aguas sudafricanas y que representa un nuevo paso dentro del proceso de renovación y modernización de nuestra flota, orientado a mejorar la eficiencia, la capacidad operativa y la adaptación a los nuevos retos del sector». Asimismo, el grupo ha reivindicado que este barco «refuerza nuestra actividad en uno de los entornos clave para la compañía, donde seguimos trabajando desde el conocimiento del recurso y la presencia directa en origen».
Este arrastrero dará reemplazo al Umzabalazo, construido a mediados de los años 70. El Santa Princesa, por su parte, fue fabricado en 1987 y hasta el pasado ejercicio lucía pabellón de Portugal. Tiene 2.114 GT (gross tonnage o arqueo bruto).
Iberconsa cerró 2025 con algo más de 450 millones en ventas consolidadas, lo que supone un descenso respecto a los valores de 2024 (480 millones). Prevé superar los 500 millones este año.
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