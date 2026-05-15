Anfaco distingue la trayectoria de tres veteranas de la conserva gallega: «Comecei sendo unha nena e construín unha vida»

«Comecei nesta empresa sendo unha nena e construín unha vida», admitió muy emocionada María Victoria Piñeiro, una de las tres veteranas de la industria del mar que este viernes fueron distinguidas con las Medallas Anfaco 2026. «Isto é tamén para elas», dijo en alusión al resto de sus compañeras de Jealsa Foods, tras más de 45 años de dedicación profesional.

«Foron décadas de esforzo e tamén de gran satisfacción», manifestó por su parte María Mercedes Villanustre (Conservas Friscos), de la misma quinta. «Anos de traballo, pero tamén de convivencia», completaría poco después María Jesús Batalla (Escurís).

Anfaco-Cytma reconoció a las tres trabajadoras, vinculadas al sector desde 1977, en una nueva entrega de sus prestigiosas medallas, concedidas «por su dedicación continuada, su compromiso con la empresa y su contribución al desarrollo y a la excelencia de la actividad». Junto a ellas, la entidad también quiso ensalzar los esfuerzos dirigidos a la lucha contra la pesca ilegal, otorgando su Medalla a la Persona Pública Destacada al presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, y su Medalla a la Institución a la Agencia Europea de Control de la Pesca.

«Hacer el camino solo es imposible, pero con vosotros es muy fácil», remarcó el responsable de la Autoridad Portuaria, dedicando el premio a su equipo y a la «gran familia» de la industria del mar. «Hemos conseguido crear ese gran lobby que somos», dijo, lo que a sus ojos ha permitido redoblar su apuesta por poner coto a las actividades pesqueras ilícitas, no declaradas y no reglamentadas.

Susan Steele, directora ejecutiva de la EFCA, aseguró por su parte que su entidad, la única agencia europea con base en Galicia, coordinó solo el año pasado desde Vigo más de 48.000 inspecciones de pesca. «Hemos intensificado nuestro trabajo», afirmó, haciendo hincapié en la importancia de su labor para garantizar «un futuro próspero para el sector y la protección de nuestros océanos», así como para seguir consolidando «un marco de competencia leal para todos los operadores».

Profand, Mascato y Petaca Chico se incorporan a Anfaco

«Vivimos una etapa de profunda transformación global», subrayó en la bienvenida al evento el presidente de Anfaco-Cytma, Iván Alonso-Jáudenes, que evidenció cómo este cambio está impactando, por ejemplo, en el acceso a las materias primas, en el relevo generacional y en la generación de valor de la industria del mar. «Debemos defender entre todos a un sector que es referente mundial; convertir cada dificultad en una oportunidad», indicó, reiterando la necesidad de «una verdadera unión aduanera» para garantizar el level playing field.

Conforme destacó, este año se han incorporado tres nuevas empresas a los órganos de gobierno de la entidad. Pesos pesados como Profand, Mascato y Petaca Chico.

«Si el Fempa desaparece, Galicia va a verse muy impactada»

«Orgullo y determinación», resumió por su parte Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cytma, para valorar la actividad de la asociación este último año. En un momento de «incertidumbre geopolítica permanente», apeló a «frenar la vorágine regulatoria sin sentido» que asumen las empresas, citando entre otros desafíos a abordar el nuevo sistema CATCH, el veto de Marruecos o la propuesta de Bruselas de recortar un 67% los fondos europeos para el sector del mar en el próximo marco financiero plurianual. «Si el Fempa desaparece, Galicia va a verse muy impactada», advirtió.

«Podemos ser controlados perfectamente porque aquí cumprimos», destacó por su parte en la clausura del evento el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que pidió a la Unión Europea que las flotas pesqueras extranjeras que exportan sus capturas al mercado comunitario sean controladas «coa mesma intensidade». Antes del mandatario gallego intervino el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que reivindicó la calidad de la conserva desde el punto de vista alimenticio y sugirió impulsar la promoción de su consumo en los hospitales.