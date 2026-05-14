Auxilian a un pesquero que se quedó sin máquina frente a la costa de Celeiro
El helicóptero Pesca 2 apoyó el rescate iluminando la zona para garantizar la seguridad de las maniobras el amarre del pesquero en el puerto lucense
El pesquero «María Magdalena» se quedó sin propulsión anoche al norte del puerto lucense de Celeiro, en el concello de Viveiro. La embarcación, de 29 metros de eslora y con armador de Burela, fue remolcada de emergencia por el buque Irmáns García Nodal del servicio de Gardacostas de Galicia.
El operativo fue coordinado por la Capitanía Marítima de Burela y el Centro Coordinador de Tráfico Marítimo de Fisterra de Sasemar, en colaboración directa con la sala de operaciones de Gardacostas de Galicia.
El helicóptero Pesca 2 apoyó todas las acciones iluminando la zona desde el aire para garantizar la seguridad de las maniobras hasta atracar el pesquero en el puerto de Celeiro.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse