Remolcan a un velero con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña
Estaba a 11,5 millas de la Torre de Hércules
Europa Press
A Coruña
Salvamento Marítimo ha remolcado a un velero de bandera francesa y con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña.
Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el hombre dio la voz de alerta sobre las 01.53 horas de este miércoles cuando se encontraba a 11,5 millas de la Torre de Hércules.
Hasta el punto se movilizó la Salvamar Betelgeuse que llegó con el velero a la Marina de A Coruña pasadas las 06.30 horas de esta jornada.
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