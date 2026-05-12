Villaverde reclama una reforma de la PPC «más equilibrada» y un fondo pesquero «fuerte» para sostener la competitividad del sector

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, defendió este martes una futura reforma de la Política Pesquera Común (PPC) «más equilibrada y pragmática» y reclamó el mantenimiento de un fondo específico para la pesca y la acuicultura que sea «propio, fuerte y estable» para garantizar la competitividad del sector. Durante su intervención en la décima edición del Galicia Market Place, celebrada en Vigo, Villaverde reivindicó el papel de Galicia como «región estratégica» en el ámbito marítimo-pesquero europeo por su capacidad productiva y por su contribución, según señaló, a la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y el desarrollo de la economía azul.

La conselleira sostuvo que «Europa no puede entender sus políticas vinculadas al mar sin Galicia», al subrayar que el litoral gallego concentra una parte relevante de la flota comunitaria y que la comunidad lidera sectores como la pesca extractiva, la transformación, la conserva y la acuicultura. En este contexto, Villaverde reclamó que la próxima reforma de la PPC incorpore de forma efectiva criterios económicos y sociales junto a los ambientales. También defendió que el nuevo marco favorezca la modernización de las embarcaciones, el relevo generacional y el desarrollo sostenible de la acuicultura.

La responsable autonómica advirtió además del impacto que tendría la reducción o dilución del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Como recordó, la propuesta inicial de la Comisión Europea prevé una disminución del 66%. «Un sector estratégico para Europa necesita un instrumento financiero propio, fuerte y estable», afirmó.

Recortes de capturas y rentabilidad

Villaverde situó entre los principales retos del sector el recorte continuado de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y de las cuotas de especies consideradas fundamentales para la actividad pesquera. Según la conselleira, esta situación está provocando que barcos permanezcan amarrados, que disminuya la rentabilidad de las empresas y que se resienta el conjunto de la cadena de valor.

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También alertó de las consecuencias para las zonas costeras dependientes de esta actividad. «Una política basada exclusivamente en reducciones automáticas de capturas no es sostenible ni social ni económicamente», advirtió. La conselleira también se refirió a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. «Su protección es irrenunciable», afirmó, aunque defendió que debe abordarse desde el conocimiento científico y el diálogo con los territorios, «evitando decisiones uniformes» que, a su juicio, no tengan en cuenta la realidad de las flotas.