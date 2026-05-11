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Industria de la alimentación

Nauterra (Calvo) consolida su liderazgo en la conserva con una facturación récord de 765 millones de euros

La cifra de negocios creció el 5,2% en 2025 y el beneficio bruto de explotación se disparó el 25%, hasta los 80 millones de euros

El grupo vendió 115.882 toneladas de conservas y aceite de oliva

Sede de Nauterra.

Sede de Nauterra. / Nauterra

Julio Pérez

Julio Pérez

Vigo

El marketing sigue siendo una poderosísima arma para la industria de la alimentación. Lo reconocía Mané Calvo, consejero delegado de Nauterra, en una reciente entrevista con Revista Financial Food. La campaña publicitaria «No elijas el atún, al tuntún» abrió a Calvo la puerta de 700.000 nuevos hogares en 2024, consolidándose como la marca que más creció en ventas y cuota de mercado en España a lo largo de 2024. «Una demostración de que la coherencia entre propósito, calidad y confianza sigue siendo la mejor receta para seguir creciendo en el sector de la alimentación», apuntaba.

La compañía vuelve a dar otro paso de gigante en su estrategia de expansión con los máximos históricos alcanzados en cifra de negocio, beneficio bruto de explotación (ebitda) y volumen de ventas en 2025. La facturación creció el 5,2%, hasta un récord de 765 millones de euros. El ebitda se disparó el 25% y llegó a los 80 millones de euros. Todas las áreas de actividad dejaron «un desempeño sobresaliente», afirma el grupo, impulsado por «la fortaleza de sus marcas, su diversificación geográfica y la optimización de su operativa industrial y pesquera». Nauterra elevó el 9,4% la comercialización de las conservas de pescado y el aceite de oliva, un nivel sin precedentes en sus más de 85 años de trayectoria. Por mercados, Brasil se sitúa en cabeza en términos de volumen, seguido de España, Italia, Centroamérica, Argentina y el resto de destinos internacionales de sus productos.

En la reordenación de flota, el buque Montelape se mudó del Atlántico al Pacífico y en un giro para optimizar su estructura marítima, Nauterra desinvirtió en la actividad de transporte de mercancías. La compañía tiene ahora mismo 8 barcos: 3 atuneros que operan en el Pacífico y otros 3 atuneros y 2 buques de apoyo en el Atlántico.

«Ha sido un año extraordinario que consolida nuestro modelo de negocio y nuestro crecimiento», rubrica Mané Calvo. «Celebrar 85 años con resultados récord en facturación, ebitda y volumen es el mejor reconocimiento al esfuerzo de nuestros equipos y a la confianza de millones de consumidores —añade—. La optimización de la flota, la disciplina operativa y la fortaleza de nuestras marcas nos preparan para seguir creciendo de forma rentable y sostenible en nuestros mercados clave».

Expansión por mercados

Calvo se ha consolidado como la marca de fabricante líder en atún y mejillón en conserva en España y la sexta enseña de alimentación en general con mayor crecimiento en penetración. Sumó 380.000 nuevos hogares entre la clientela. Una posición que también revalidó en Centroamérica. En Brasil, donde trabaja con la marca Gomes da Costa, refuerza su primera posición en atún y sardina; Nostromo, en Italia, afianza su segundo lugar del ranking de marcas con un «crecimiento sostenido en uno de los países más competitivos de Europa».

Noticias relacionadas y más

Nauterra alcanza una plantilla global de 5.454 trabajadores tras un incremento el pasado ejercicio del 5%. Entre los hitos de 2025 destaca el nombramiento de Diego Otero como nuevo director financiero con el objetivo «de fortalecer su estructura organizativa para enfrentar los retos actuales del mercado y seguir con su plan de expansión a largo plazo».

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