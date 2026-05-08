Susan Steele reivindica en Vigo el papel de la EFCA como expresión del proyecto europeo

La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Control de la Pesca, Susan Steele, presidió en el Museo del Mar de Vigo el acto de celebración del Día de Europa, en el que reivindicó los valores de paz, unidad y cooperación que sustentan el proyecto europeo. Steele abrió su intervención agradeciendo la presencia de los asistentes y subrayando el simbolismo del lugar elegido para la conmemoración. «Es un verdadero honor dirigirme a todos vosotros aquí para celebrar el proyecto europeo, del que somos parte», afirmó, antes de dirigirse también a sus compañeros de la EFCA para destacar la importancia de reunirse de nuevo en «este hermoso museo, tan conectado con lo que hacemos».

Durante su discurso, la directora ejecutiva recordó que el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo, conmemora la Declaración Schuman de 1950, considerada uno de los hitos fundacionales de la actual Unión Europea. En este sentido, señaló que esta fecha representa «un símbolo de paz y unidad en Europa» y evocó el espíritu de aquella declaración, que propuso una nueva forma de cooperación política destinada a hacer «inconcebible» una guerra entre naciones europeas.

Steele destacó que la Unión Europea nació tras la Segunda Guerra Mundial sobre una promesa esencial de «libertad, derechos e igualdad para todos». A partir de ese compromiso, añadió, Europa se consolidó como «un espacio de paz, prosperidad y seguridad», basado en la cooperación, la democracia y la solidaridad.

La directora ejecutiva de la EFCA también puso el foco en el papel de España dentro del proyecto europeo, coincidiendo con el 40 aniversario de su adhesión a la Unión Europea en 1986. Según señaló, la pertenencia a la UE ha permitido a España «crecer y mejorar nuestra vida diaria con el paso de los años», al tiempo que el país ha contribuido de forma decisiva a la construcción europea. En este contexto, Steele recordó que la EFCA, con sede en Vigo, es «el único organismo de la Unión Europea asentado en Galicia» y una de las cinco agencias europeas ubicadas en España. La directora ejecutiva destacó además el carácter plurinacional de su plantilla, que trabaja «con el máximo estándar de excelencia y profesionalidad».

En relación con la misión de la Agencia, Steele subrayó que su papel es «determinante» para garantizar una aplicación equitativa, uniforme y eficaz de la política pesquera común. Su labor, explicó, contribuye a asegurar «un futuro próspero para el sector pesquero y para la salud de nuestros propios océanos». Como muestra del alcance de esa cooperación, la directora ejecutiva recordó que en 2025 los esfuerzos coordinados por la EFCA dieron lugar a 48.245 inspecciones, contribuyendo a una supervisión eficaz del cumplimiento de las normas pesqueras europeas.

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El acto concluyó con un mensaje centrado en la necesidad de seguir avanzando en el proyecto común europeo, desde la solidaridad, la cooperación y el compromiso compartido de «avanzar, construir y crecer».