Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse

La de cientos de pesqueros operando en el límite de las 200 millas de las aguas de jurisdicción argentina —la zona se conoce como Milla 201— es una estampa habitual. No es el caso de la que se está produciendo en las últimas horas, con más de 140 barcos de pabellón extranjero dentro de esas 200 millas. No están pescando: se encuentran a la capa debido a un fenómeno hidrometeorológico severo y su entrada fue autorizada después de que «distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaran refugio preventivo», ha confirmado la Prefectura Naval. En la zona, y a la capa, hay buques gallegos como el José Antonio Nores, Playa Pesmar Uno o Loitador.

Está previsto que los barcos empiecen a abandonar las aguas ZEE (Zona Económica Exclusiva) de Argentina a partir de este sábado. «Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan dentro de aguas jurisdiccionales argentinas», abunda la Prefectura, que ha desplegado un importante dispositivo de vigilancia y control.

«Las embarcaciones deberán mantener sus artes de pesca aseguradas sobre cubierta, conservar apagadas las luces vinculadas a maniobras pesqueras y mantener activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento para permitir el monitoreo continuo por parte de la Autoridad Marítima».

Buques extranjeros, en naranja, dentro de la ZEE de Argentina / Marine Traffic

Este protocolo está regulado por las leyes federales de pesca del país y por el Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables, implementado en el marco de las facultades del Estado ribereño y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

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Entre los habituales en esta zona hay buques de capital gallego como Manuel Ángel Nores, Pesca Vaqueiro Costa do Cabo, Manuel Nores, Patricia Nores o Piscator. Operan preferentemente sobre la pesquería de pota.