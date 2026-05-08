El abandono de tripulaciones, una lacra que va a más con 8 casos por semana: del «Dux» vigués al «Diamond» turco

Antes de ser Dux, el Dux se llamó Elly, Albri II, High Sierra y Anuva. Construido en el año 1963 por el astillero holandés Sleephelling Scheveningen, lleva en el muelle de reparaciones de Bouzas, en Vigo, desde marzo del año pasado. Consta en la base de datos conjunta de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre abandono de gente del mar como caso no resuelto, con clasificación de «controvertido». Al menos un marinero africano permanece a bordo; el jefe de máquinas, de nacionalidad marroquí, sí fue repatriado con cargo al armador.

En la base de datos GISIS de la OMI consta como buque sin pabellón, o de pabellón desconocido, y como propietario registrado figura la empresa Nemantuva UAB, con sede fiscal en Vilnius (Lituania). La administradora única es una sociedad con sede en Vigo, Proneme SRL, cuyo objeto social va desde la «prestación de servicios de proveedor de buques», «explotación de buques y barcos de todo tipo» a «compraventa, administración y explotación de inmuebles».

Una patrullera junto al «Dux», en marzo del año pasado en la ría de Vigo / Fdv

El Dux arribó a la ría de Vigo con la intención de ser sometido a trabajos de reparación y bajo pabellón de Guinea Bisáu, pero se le denegó el atraque «ya que no se había designado agente del buque y no se había emitido autorización de la Secretaría General de Pesca Marítima, como se requiere para cualquier buque pesquero de un tercer país no perteneciente a la UE». Fue inspeccionado a bordo por efectivos de la Guardia Civil para descartar una operativa de narcotráfico, y se le facilitaría el atraque a continuación por el mal estado de la mar. «El propietario ocasionalmente proporciona a la tripulación pequeñas cantidades de dinero y algo de comida, pero los marineros afirman que no es suficiente. Stella Maris proporcionó suministros adicionales», consta en los registros de la OMI y la OIT.

Este del Dux es uno de los múltiples casos de abandono de tripulaciones que se producen cada año en puertos de todo el mundo, un fenómeno creciente que solo en 2025 computó más de 400 casos, según ha explicado el asesor jurídico senior de la OMI Jan Engel De Boer al portal especializado SeaNews. Equivale a ocho por semana. El último reportado por la organización internacional es del buque mercante Diamond, con bandera de San Cristóbal y Nieves y que figura como «abandonado» desde el 12 de marzo en Alejandreta (Iskenderun), en Turquía, con 19 tripulantes sirios, de Pakistán, Libia y Líbano.

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A juicio de De Boer, la base de datos conjunta de OMI y OIT «es uno de los avances más importantes de la última década». Una vez que se denuncia un caso, la presión aumenta de inmediato sobre todas las partes, sobre todo sobre las aseguradoras. «En el momento en que se denuncia, las aseguradoras se convierten en el centro de atención», afirma. «Se oficializa y se les puede presionar». De los 103 casos notificados solo en lo que va de año, 69 continúan sin resolver. La mayoría de las tripulaciones afectadas son de Indonesia, India, Ucrania, Siria y Rusia.