La mortandad de los bivalvos ahoga la economía de las mariscadoras: «Estamos totalmente paradas, cada vez quedamos menos»

Las intensas lluvias del pasado invierno han dejado una factura que aún pesa en la vida de las mariscadoras. La mortandad masiva de almejas, berberechos y otros bivalvos obliga a cerrar buena parte de las zonas de marisqueo y la incertidumbre sobre el futuro del sector se cierne sobre las trabajadoras, que ya se plantean otras salidas laborales.

«En Arcade estamos totalmente paradas y no damos remontado, lo estamos pasando mal», asegura Rita Míguez, presidenta de las mariscadoras de la zona. El exceso de agua dulce impidió la supervivencia de la cría sembrada durante el pasado año, por lo que tuvieron que «volver a empezar desde cero». Llevan meses sin poder salir a faenar, intentando que los pocos ejemplares que sobreviven puedan desovar y reproducirse. Esta falta de recursos impacta de lleno con la problemática de relevo generacional actual. «La gente está marchando del marisqueo porque no puede aguantar y tiene que buscar otras salidas, cada vez quedamos menos», lamenta Míguez. La única solución según la mariscadora es «aguantar y luchar por nuestra profesión, como hicieron nuestras antecesoras».

En Vilaxoán la situación también es crítica. Según alerta el portavoz de los mariscadores José Gómez, todas las playas están cerradas. Algunas, como es el caso de Canelas, Castelete o Preguntoiro, presentan «una mortandad de marisco del 95%». Este hecho lleva a los trabajadores a tomar una dura decisión: «Vamos a ir al cese, no tenemos marisco suficiente como para estar trabajando».

Gómez subraya esta inusual decisión, ya que «incluso los de la Xunta se extrañaron porque en Vilaxoán nunca hubo un cese». Ni siquiera en 2023, cuando «la mayoría de las cofradías sí lo tuvieron». Es el caso de la Cofradía de Lourizán. Su patrona, Mari Carmen Vázquez, destaca un momento histórico de aquella época: «No recuerdo ver en la vida la carne del molusco muerta flotando y las gaviotas comiéndolas como lobas, fue horrible». Sin embargo, actualmente están marisqueando en las determinadas playas que se encuentran abiertas, mientras que en el resto realizan labores de arado «para que se regeneren».

Por su parte, en Redondela cesaron la actividad desde el pasado 20 de enero hasta el 20 de julio, durante seis meses. La presidenta de las mariscadoras del territorio, Ana Belén Sotelino, reclama «que pongan la almeja japónica como autóctona» para poder optar a subvenciones» y la necesidad de establecer un plan ambiental sobre los fondos de la ría.

El cierre de la mayoría de los bancos da lugar a una demanda inatendida, por lo que «las depuradoras se buscan la vida trayendo producto de fuera, al igual que pasó con el desastre del «Prestige», tal y como recuerda Vázquez. La patrona critica un convenio que propone la Consellería do Mar, que les exige parar de mariscar. Defiende que «así se consigue que no haya movimiento en las lonjas», acabando con cientos de puestos de trabajo en favor de las importaciones extranjeras, que presentan ciertas manipulaciones bajo su criterio. «Las etiquetas no dicen la realidad de donde viene el producto. La depuración puede ser gallega, pero la procedencia del producto no. Te lo venden como si fuese de Galicia y no lo es», denuncia.