El dron de la Policía Local de Vigo caza a un furtivo con 600 gramos de almejas

Los mariscadores furtivos no escapan al control ni por tierra, ni por mar, ni por aire. La Policía Local de Vigo denunció este sábado a un vecino de la ciudad mientras extraía almejas en las playas de Bouzas. Su identificación fue posible gracias al operativo de la Unidad de Fénix (Drones) del cuerpo municipal, que el pasado 2 de mayo centró su vigilancia y control entre las playas de Olmos y Cabo Estai. Estas labores se realizan en coordinación con el Guarda Rural de la Cofradía de Pescadores de Vigo.

Pasadas las 11.20 horas se desplazó al entorno de Alcabre para dar cobertura hasta la villa de Bouzas. Esta zona gozaba de un banco natural histórico de bivalvos en decadencia pero que, afortunadamente, se ha ido recuperando. Durante uno de los vuelos se detectó a un varón en la zona más próxima a los pantalanes y el campo Baltasar Pujales con una actitud sospechosa.

Instrumento incautado al mariscador fustivo / Policía Local de Vigo

El dron se mantuvo durante vigilante y pudo comprobar cómo realizaba labores de extracción mediante un «raño o rastra». Las dos unidades implicadas le dieron el alto y comprobaron que contaba con una bolsa de red con unos 600 gramos de almeja. Este «botín» recogido en apenas 15 minutos no superaría los 10 euros de valor en las lonjas actualmente, según los datos de la Autoridad Portuaria de Vigo. El hombre de 66 años tuvo que devolver las capturas al mar y se le requisó el apero con el cual los extraía.

La Policía Local de Vigo lo denunció de acuerdo a lo establecido en la Ley de Pesca de Galicia 11/2008 por las infracciones cometidas, elevando la sanción a la Consellería do Mar. En ese momento comprobaron que el hombre era reincidente y contaba con varias denuncias previas.

Precedentes en Teis

No es la primera vez que estas unidades de vigilancia aérea cazan, in fraganti, este tipo de actividades ilícitas. Dos mariscadores furtivos fueron denunciados en dos días consecutivos, el 16 y 17 de abril, tras ser interceptados in fraganti por la Policía Local y la Autonómica en las playas de la ETEA y Ríos, en Teis cuando, «aprovechando las mareas y las fases lunares, varios furtivos estaban extrayendo bivalvos de los arenales», expone la Policía Local en una nota.