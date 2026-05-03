Luz verde (con polémica) a la exploración petrolífera en aguas de la pesca gallega en Uruguay

Uruguay se prepara para acoger una exploración petrolífera en sus aguas, aunque no exenta de polémica y por partida doble. La Justicia del país ha rechazado el recurso de amparo presentado conjuntamente por varios colectivos sociales, organizaciones ambientales y sindicatos del sector pesquero contra las prospecciones offshore planteadas dentro de su jurisdicción, permitiendo continuar con la operativa vinculada al bloque que se adjudicó a la estadounidense Chevron. Al mismo tiempo, el Gobierno ha multado con 50.000 dólares a un buque ajeno a esta disputa por supuestamente realizar trabajos similares en su plataforma continental, pero sin autorización.

La primera campaña, ejecutada por Viridien (antigua CGG Services), forma parte del impulso del Ejecutivo uruguayo a la búsqueda de hidrocarburos en alta mar. El objetivo es obtener datos sísmicos del subsuelo marino, con el propósito de evaluar el potencial petrolero y gasífero de la zona.

Los colectivos demandantes, que han apelado la sentencia, han advertido de los posibles efectos de las ondas acústicas de alta intensidad sobre la fauna marina, los ecosistemas y la actividad pesquera. El fallo judicial, sin embargo, no entró a valorar el fondo ambiental del asunto, sino que rechazó el amparo por motivos procesales.

Montevideo, base de la flota gallega

Uruguay es una base estratégica para la flota gallega que opera en el Atlántico Sur, especialmente desde el puerto de Montevideo. Diversas empresas ligadas a la comunidad faenan en sus aguas (como Gadimar o Belnova, participada por Moradiña, Pesqueras de Bon o Azimut y actualmente en venta). De ahí que cualquier alteración de la pesca cobre especial relevancia.

En paralelo a este proceso, el Gobierno uruguayo ha multado con 50.000 dólares a la empresa Searcher, propietaria del buque noruego SW Empress, por realizar trabajos de exploración sísmica sin autorización en su plataforma continental. El Ministerio de Ambiente había anunciado que llevaría a cabo una investigación para determinar si la armadora había operado sin permiso y, en caso de confirmarlo, la sancionaría.