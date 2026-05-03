La feliz recuperación en Vigo de Gloria Salinas, madre de un desaparecido en el «Pitanxo»: «Me decían que no iba a sobrevivir»

Gloria Esperanza Salinas es la madre de Edwin Andrés Córdova Salinas, uno de los 21 fallecidos en el naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en 2022. Cuando tuvo lugar el siniestro, la mujer viajó desde la ciudad peruana de Jaén hasta Vigo con el objetivo de reclamar la bajada al pecio bajo la esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo, pero nunca llegó a aparecer. Una vez en Galicia, la ciudad olívica se convirtió en su nuevo lugar de residencia. A sus 68 años, todavía no se había retirado del mundo laboral. «Estaba trabajando cuatro horas», destaca su amiga Lourdes Alata.

El pasado 16 de marzo, la peruana fue atropellada en el centro de Vigo, en el cruce entre las calles Brasil y Vázquez Varela. Desde entonces, Salinas se encuentra ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro tras resultar gravemente herida.

«Me llamaron y me informaron de que mi madre había tenido un accidente. Me dijeron que se encontraba en urgencias y necesitaba un familiar acá para darle el informe completo y autorizar cualquier operación. Al principio, dudamos si era cierto, pero luego vimos la noticia en FARO y confirmamos que era ella por las iniciales», expresa Frank Andoni Córdova, uno de sus tres hijos que se desplazó a Vigo desde Perú inmediatamente después de conocer lo ocurrido.

Gloria Salinas muestra una foto de su hijo Edwin Córdova, fallecido en el naufragio del 'Villa de Pitanxo'. / RICARDO GROBAS

La situación era crítica. Gloria presentaba un traumatismo craneoencefálico y había muchas complicaciones: «Nos daban pocas esperanzas. Me decían que mi madre no iba a sobrevivir mucho tiempo y que informase a la familia porque en cualquier momento se nos iba», señala su hijo de 30 años.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. La víctima tuvo una evolución positiva y actualmente se encuentra en planta tras una «exitosa» operación de más de diez horas «para ponerle el hueso que le habían retirado desde un comienzo», según explica Córdova. A pesar de un corte que presenta en la garganta, «ahora abre los ojos, escucha y reconoce», por lo que la familia está «un poco más tranquila y feliz».

La estancia de su Frank Andoni en Vigo, que lleva ya más de mes y medio en la ciudad, dependerá de la recuperación de su madre. En Perú quedaron su mujer y sus dos hijos. Debido a la situación familiar, «por ahora no pensamos en venir a vivir a Galicia, pero habrá que ver cómo nos organizamos para que vengan a apoyarme».

Pollada solidaria

La comunidad peruana siempre ha tenido un significativo sentido de unidad. Debido a la falta de recursos económicos de Frank —que ya se tuvo que servir de la colaboración familiar para poner rumbo a España—, la Asociación de Peruanos en Galicia decidió organizar un acto gastronómico solidario este sábado 2 para ayudarle. «Aparte de la asociación, nosotros mantenemos la costumbre de allá de que si alguien, por el motivo que sea, necesita ayuda, hacemos alguna actividad para reunir fondos y apoyarle», defiende Pepe Ayllón, director de la entidad.

La actividad consiste en la organización de una pollada, un plato típico de la costa y sierra de Perú acompañado de yuca o papa con ensalada. Los comensales pagan 12 euros con bebida incluida. «Mucha gente se ha compadecido de este caso, hasta el momento ya hay 90 platos pedidos y hay mucha gente que vendrá sin avisar», comenta Lourdes Alata, amiga de Gloria y tesorera de la asociación. También tendrán servicio de reparto a domicilio. Será el propio Frank el encargado de entregarlos.

La ganancia será «prácticamente íntegra» debido a que los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad son donaciones. «Aquí me siento apoyado», concluye Frank Andoni Córdova.